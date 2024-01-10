Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении проект закона "О добропорядочном лоббировании", необходимый для переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

"Парламент принял к первому чтению #10337 Закон о лоббировании. ЗА - 309" , - написал Железняк в Telegram.

Как отмечается, законопроект определяет:

- терминологию в сфере лоббирования;

- права и обязанности субъектов лоббирования;

- методы воздействия;

- правила этического поведения субъектов лоббирования;

- создание Реестра прозрачности, владельцем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК);

- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;

- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.

По его словам, этот закон - одно из требований ЕС. Оно было в отчете Еврокомиссии о начале переговоров. Хотя такого закона нет в странах ЕС.

Напомним

13 декабря кабинет Министров Украины зарегистрировал проект закона "О добропорядочном лоббировании". Закон имеет целью создать правовые рамки для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами.