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Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 11:24  •  14285 просмотра

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, что является важным для переговоров о членстве в ЕС. Закон направлен на обеспечение прозрачности лоббистской деятельности.

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении проект закона "О добропорядочном лоббировании", необходимый для переговоров о членстве в ЕС.  Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали 

"Парламент принял к первому чтению #10337 Закон о лоббировании. ЗА - 309" , - написал Железняк в Telegram. 

Как отмечается, законопроект определяет:

- терминологию в сфере лоббирования;

- права и обязанности субъектов лоббирования;

- методы воздействия;

- правила этического поведения субъектов лоббирования;

- создание Реестра прозрачности, владельцем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК);

- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;

- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.

По его словам, этот закон - одно из требований ЕС. Оно было в отчете Еврокомиссии о начале переговоров. Хотя такого закона нет в странах ЕС.

Напомним 

13 декабря кабинет Министров Украины зарегистрировал проект закона "О добропорядочном лоббировании". Закон имеет целью создать правовые рамки для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС
Rada passes bill on lobbying in first reading, which is a requirement on the way to the EU
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