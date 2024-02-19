ВР рекомендовали принять законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС
Киев • УНН
Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о лоббировании во втором чтении, чтобы соответствовать требованиям переговоров о членстве в ЕС.
Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о добропорядочном лоббировании, необходимый для переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом правительственный проект Закона Украины о добропорядочном лоббировании (рег. № 1️0️3️3️3️7️ от 13.12.2023)", - написал Мельничук в Telegram.
По его словам, законодательная инициатива направлена на реализацию рекомендаций Европейской комиссии, которые зафиксированы в пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.
"Целью принятия закона является обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, обеспечение нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения их деятельности и должностных лиц", - отметил Мельничук.
Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС10 января 2024, 11:24 • 23480 просмотров
Мельничук также сообщил, что проектом закона предлагается определить:
- терминологию в сфере лоббирования;
- права и обязанности субъектов лоббирования;
- методы воздействия;
- правила этического поведения субъектов лоббирования;
- создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;
- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;
- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);
- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;
- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.
Дополнение
В НАПК призвали Верховную Раду доработать законопроект о добропорядочном лоббировании.
ВР рекомендовали принять законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС
Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о лоббировании во втором чтении, чтобы соответствовать требованиям переговоров о членстве в ЕС.
"Будет поглощать инфракрасное излучение": военные разработчики испытывают ткани, незаметные для тепловизоров
Министерство обороны испытывает ткани, которые должны поглощать инфракрасное излучение, чтобы изготовить невидимые для тепловизоров накидки для украинских солдат.
Полиция разоблачила мошенников, которые под видом помощи детям с инвалидностью выманивали деньги
Полиция разоблачила мошенническую группу, которая под видом помощи детям с инвалидностью обманула граждан на более 12 миллионов гривен.
Латвия, Литва и Эстония осудили планы рф по проведению президентских "выборов" на оккупированных территориях Украины
Министры иностранных дел стран Балтии осудили планы России провести президентские "выборы" на оккупированных украинских территориях, заявив, что они нарушают суверенитет Украины и международное право.
Пытались прорвать позиции ВСУ под Роботиным: еще двум боевикам сообщили о подозрении, им грозит пожизненное
Двум российским солдатам, которые воевали против украинских войск в Запорожской области в декабре 2023 года, были предъявлены обвинения в государственной измене и коллаборационизме после того, как они попали в плен.
Последние несколько дней активность вражеских ДРГ на границе не фиксировалась - спикер ГПСУ
За последние дни пограничники не зафиксировали ни одной вражеской диверсионно-разведывательной группы, но угроза остается.
ВСУ представили новоназначенного командующего Объединенных Сил Содоля
Новым Командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль, который до этого занимал должность командующего морской пехоты ВМС ВС Украины.
Япония запускает новую программу на 1,25 млрд евро для Украины: что она предусматривает
Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине.
Дела Майдана: в Офисе Генпрокурора рассказали о результатах работы
Генеральная прокуратура сообщила, что досудебное расследование установило непосредственное влияние российских спецслужб на органы власти Украины с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной вражды во время протестов на Майдане.
"Не можем ждать момента Перл-Харбора"- глава МИД Литвы предупредил о возможном внезапном нападении рф на НАТО
Министр иностранных дел Литвы предупредил, что страны НАТО не могут ждать неожиданного нападения со стороны россии вроде Перл-Харбора и должны быть готовыми к тому, что россия может испытать оборону НАТО.