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ВР рекомендовали принять законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС

ВР рекомендовали принять законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:46  •  5483 просмотра

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Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о лоббировании во втором чтении, чтобы соответствовать требованиям переговоров о членстве в ЕС.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о добропорядочном лоббировании, необходимый для переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом правительственный проект Закона Украины о добропорядочном лоббировании (рег. № 1️0️3️3️3️7️ от 13.12.2023)", - написал Мельничук в Telegram.

По его словам, законодательная инициатива направлена на реализацию рекомендаций Европейской комиссии, которые зафиксированы в пакете расширения, и является частью правительственного антиолигархического плана действий.

"Целью принятия закона является обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, обеспечение нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения их деятельности и должностных лиц", - отметил Мельничук.

Рада поддержала в первом чтении законопроект о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС10 января 2024, 11:24 • 23480 просмотров

Мельничук также сообщил, что проектом закона предлагается определить:

- терминологию в сфере лоббирования;

- права и обязанности субъектов лоббирования;

- методы воздействия;

- правила этического поведения субъектов лоббирования;

- создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;

- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;

- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.

Дополнение

В НАПК призвали Верховную Раду доработать законопроект о добропорядочном лоббировании.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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The Verkhovna Rada was recommended to adopt a draft law on lobbying necessary for negotiations on EU membership
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