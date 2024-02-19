Польські фермери почали пропускати вантажівки в бік України, але це не та кількість, яка б хотілася - Демченко

Польські фермери почали пропускати по кілька вантажівок в бік України, але це не та кількість, яка б хотілася. Про це під час брифінгу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.

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Демченко розповів, польські фермери вночі повідомили, що вони будуть пропускати по кілька вантажівок за годину в бік України.

"Тому рух дещо пішов, але звісно, що це не ті показники, не та кількість вантажних засобів, яка б хотілося, щоб перетинала кордон. Вкотре зазначу, що напрямок пункту пропуску "Ягодин" - це один з таких найбільших інфраструктурних напрямків, де за добу може перетинати кордон 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Інколи показники ці можуть бути навіть вище. Натомість ми маємо, що два дні жодна вантажівка не змогла перетнути кордон", - розповів Демченко.

Речник зазначив, що наразі блокування руху продовжується на шести напрямках: пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угрині", "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець".

Сукупно, якщо взяти всі ці напрямки, то станом на ранок сьогодні на території Польщі в чергах в бік України перебувало десь 2900 вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину кордону - додав Демченкою.

Він зазначив, що найбільші черги спостерігалися на пунктах пропуску "Ягодин" та "Краківець".

"Більш-менш інтенсивний рух можемо спостерігати по напрямку пункту пропуску "Краківець". Гірша ситуація по напрямку пункту пропуску "Шегині". Якщо говорити про напрямок пункту пропуску "Ягодин", то попередні дні польська сторона фактично не приймала вантажні транспортні засоби до себе і звідти рух не відбувався", - додав Демченко.

Нагадаємо

15 лютого українські перевізники повідомляли, що заблокують пункт пропуску на кордоні з Польщею Ягодин – Дорогуськ на знак протесту проти польської блокади та нерівного ставлення до українських перевізників.