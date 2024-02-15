Українські перевізники заблокують кордон з Польщею

Українські перевізники заблокують пункт пропуску на кордоні з Польщею Ягодин – Дорогуськ. Акція почнеться у четвер, 15 лютого, о 9.00. Про це повідомила громадська організація Міжнародні автомобільні перевізники України, передає УНН.

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У звʼязку з блокадою та свавіллям польських фермерів на кордоні UA-PL. Українські міжнародні перевізники не можуть бути осторонь, бо вони є артеріями економіки. Тому ми вимагаємо рівних умов економічної співпраці

Українські перевізники анонсували мирну акцію протесту під назвою "Україна=Польща" у ПП "Ягодин - Дорогуськ". Учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть ПП Ягодин - Дорогуськ.

Вони будуть тут, із нами, стояти на своїх машинах, доки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони на годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія