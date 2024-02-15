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Українські перевізники заблокують кордон з Польщею

Українські перевізники заблокують кордон з Польщею

Київ • УНН

 • 115324 перегляди

Українські перевізники заблокують прикордонний перехід Ягодин-Дорогуськ з Польщею 15 лютого на знак протесту проти польської блокади та нерівного ставлення до українських перевізників.

Українські перевізники заблокують пункт пропуску на кордоні з Польщею Ягодин – Дорогуськ. Акція почнеться у четвер, 15 лютого, о 9.00. Про це повідомила громадська організація Міжнародні автомобільні перевізники України, передає УНН.

Деталі

У звʼязку з блокадою та свавіллям польських фермерів на кордоні UA-PL. Українські міжнародні перевізники не можуть бути осторонь, бо вони є артеріями економіки. Тому ми вимагаємо рівних умов економічної співпраці

заявляє бізнес-об'єднання.

Українські перевізники анонсували мирну акцію протесту під назвою "Україна=Польща" у ПП "Ягодин - Дорогуськ". Учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть ПП Ягодин - Дорогуськ.

Вони будуть тут, із нами, стояти на своїх машинах, доки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони на годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія

зазначив він.

За словами Коценка, тривалість акції українських перевізників залежатиме від ситуації на польському кордоні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що польські фермери заблокують 20 лютого всі прикордонні переходи між Польщею та Україною та під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Представники міністерств України та Польщі домовляються з польськими перевізниками про припинення протестів14.02.24, 12:32 • 25272 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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