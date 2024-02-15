Украинские перевозчики заблокируют границу с Польшей

Украинские перевозчики заблокируют пункт пропуска на границе с Польшей Ягодин - Дорогуск. Акция начнется в четверг, 15 февраля, в 9.00. Об этом сообщила общественная организация Международные автомобильные перевозчики Украины, передает УНН.

Детали

В связи с блокадой и произволом польских фермеров на границе UA-PL. Украинские международные перевозчики не могут быть в стороне, потому что они являются артериями экономики. Поэтому мы требуем равных условий экономического сотрудничества заявляет бизнес-объединение.

Украинские перевозчики анонсировали мирную акцию протеста под названием "Украина=Польша" в ПП "Ягодин - Дорогуск". Участники акции не будут впускать на территорию Украины польских перевозчиков, которые будут пересекать ПП Ягодин - Дорогуск.

Они будут здесь, с нами, стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Ведь они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя отметил он.

По словам Коценко, продолжительность акции украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации на польской границе.

Дополнение

Ранее сообщалось, что польские фермеры заблокируют 20 февраля все пограничные переходы между Польшей и Украиной и подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Представители министерств Украины и Польши договариваются с польскими перевозчиками о прекращении протестов