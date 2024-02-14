Представители министерств Украины и Польши договариваются с польскими перевозчиками о прекращении протестов
Киев • УНН
Представители Украины и Польши ведут переговоры с польскими перевозчиками, чтобы те прекратили постоянные протесты с блокированием границы, которые наносят ущерб экономике обеих стран.
Представители украинского правительства совместно с польскими партнерами пытаются не допустить повторных протестов со стороны польских перевозчиков, ведь блокада границы наносит ущерб экономикам Украины, Польши и стран ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Детали
Во время встречи заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем при участии представителей таможенных и пограничных служб обеих стран на украино-польской границе обсуждались меры, которые будут способствовать устойчивой работе контрольно-пропускных пунктов.
Наша позиция остается неизменной: должны совместно решать проблемы и открыты к диалогу и компромиссам, которые не будут вредить интересам перевозчиков. Блокада границы наносит ущерб экономикам Украины, Польши и стран ЕС. Поэтому совместно с партнерами принимаем все необходимые меры здесь и сейчас, чтобы не допустить повторных протестов со стороны польских перевозчиков. Учитывая это, мы продолжаем функционирование пилотных проектов на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Нижанковичи - Мальховице" до 1 марта
Сообщается, что речь идет о разделении в системе еЧерга загруженных и пустых транспортных средств на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", а также отсутствие необходимости регистрироваться в системе еЧерга пустым грузовикам на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице".
Заместитель министра отметил, что стабильная и ритмичная работа пунктов пропуска на границе прямо влияет на функционирование системы еЧерга, которая позволяет перевозчику управлять своим временем для пересечения границы.
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Он рассказал, что во время встречи польским коллегам продемонстрировали работу системы еЧерга, отметив, что для ее работы необходимо бесперебойное и прогнозируемое количество грузовиков, пересекающих границу.
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Напомним,
Разблокировать украинско-польскую границу удалось 17 января. Соответствующие договоренности были согласованы Министерством инфраструктуры Польши с протестующими. В рамках этого соглашения предусмотрены меры, которые ранее поддержало Министерство восстановления Украины, а именно внедрение пилотных проектов на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Нижанковичи - Мальховице", а также создание рабочей группы, которая будет анализировать ситуацию в сфере двусторонних перевозок.
Однако, с 9 февраля несколько ключевых пунктов пропуска снова заблокировали польские фермеры. 13 февраля сообщалось, что на следующей неделе польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.
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Представители министерств Украины и Польши договариваются с польскими перевозчиками о прекращении протестов
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