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Украина расширяет сервис "єЧерга" для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Украина расширяет сервис "єЧерга" для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 14:25  •  11980 просмотра

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Начиная с 12 февраля, услуга электронной очереди на автобусы распространяется на все 29 пунктов пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой.

Сервис электронной очереди автобусов с понедельника, 12 февраля, расширяется на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет УНН.

Мы последовательно оцифровываем процесс пересечения границы транспортом. С понедельника мы расширяем сервис электронной очереди автобусов на все пункты пропуска с ЕС и Молодовою. Это часть нашей работы по преодолению очередей на границе и обеспечения комфорта пассажиров. Спасибо нашим партнерам за поддержку этого важного проекта!

- написал Кубраков в соцсетях.

Детали

Министерство сообщило, что распространяет услугу электронной очереди для пересечения границы автобусами на все пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой "для верификации выполнения международных маршрутов". В целом, как указано, речь идет о 29 пунктах пропуска.

"Мы масштабируем "єЧерга" на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы - соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", - заявил Кубраков.

Как сообщается, с 12 февраля с 12 часов дня все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе "єЧерга". Сейчас речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и езжай". По такому правилу "єЧерга" для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.

С понедельника в этот перечень будут добавлены еще 21 пункт пропуска.

Дополнение

По данным министерства, за время запуска "єЧерга" границу по электронной записи пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Україна розширює сервіс "єЧерга" для автобусів на всі пункти пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою
Ukraine expands electronic queuing service for buses to all checkpoints on the border with the EU and Moldova
Новости по теме

Украина расширяет сервис "єЧерга" для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Начиная с 12 февраля, услуга электронной очереди на автобусы распространяется на все 29 пунктов пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой.

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