Украина расширяет сервис "єЧерга" для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой
Киев • УНН
Начиная с 12 февраля, услуга электронной очереди на автобусы распространяется на все 29 пунктов пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой.
Сервис электронной очереди автобусов с понедельника, 12 февраля, расширяется на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет УНН.
Мы последовательно оцифровываем процесс пересечения границы транспортом. С понедельника мы расширяем сервис электронной очереди автобусов на все пункты пропуска с ЕС и Молодовою. Это часть нашей работы по преодолению очередей на границе и обеспечения комфорта пассажиров. Спасибо нашим партнерам за поддержку этого важного проекта!
Детали
Министерство сообщило, что распространяет услугу электронной очереди для пересечения границы автобусами на все пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой "для верификации выполнения международных маршрутов". В целом, как указано, речь идет о 29 пунктах пропуска.
"Мы масштабируем "єЧерга" на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы - соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", - заявил Кубраков.
Как сообщается, с 12 февраля с 12 часов дня все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе "єЧерга". Сейчас речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и езжай". По такому правилу "єЧерга" для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.
С понедельника в этот перечень будут добавлены еще 21 пункт пропуска.
Дополнение
По данным министерства, за время запуска "єЧерга" границу по электронной записи пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.
Украина расширяет сервис "єЧерга" для автобусов на все пункты пропуска на границе с ЕС и Молдовой
Начиная с 12 февраля, услуга электронной очереди на автобусы распространяется на все 29 пунктов пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой.
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