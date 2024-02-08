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Україна розширює сервіс "єЧерга" для автобусів на всі пункти пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

Україна розширює сервіс "єЧерга" для автобусів на всі пункти пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

Київ • УНН

 • 29790 перегляди

Починаючи з 12 лютого, послуга електронної черги на автобуси поширюється на всі 29 пунктів пропуску на кордонах України з ЄС та Молдовою.

Сервіс електронної черги автобусів з понеділка, 12 лютого, розширюється на всі пункти пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою, повідомив у четвер віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, пише УНН.

Ми послідовно оцифровуємо процес перетину кордону транспортом. З понеділка ми розширюємо сервіс електронної черги автобусів на всі пункти пропуску з ЄС та Молодовою. Це частина нашої роботи з подолання черг на кордоні та забезпечення комфорту пасажирів. Дякуємо нашим партнерам за підтримку цього важливого проекту!

- написав Кубраков у соцмережах.

Деталі

Міністерство повідомило, що поширює послугу електронної черги для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою "для верифікації виконання міжнародних маршрутів". Загалом, як вказано, ідеться про 29 пунктів пропуску.

"Ми масштабуємо "єЧергу" на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону – відповідний слот. У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіку руху", – заявив Кубраков.

Як повідомляється, з 12 лютого з 12 години дня всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі "єЧерга". Наразі йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь". За таким правилом "єЧерга" для автобусів діє вже на 8 пунктах пропуску з серпня минулого року.

З понеділка до цього переліку будуть додані ще 21 пункт пропуску.

Доповнення

За даними міністерства, за час запуску "єЧерги" кордон за електронним записом перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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