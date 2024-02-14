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Представники міністерств України та Польщі домовляються з польськими перевізниками про припинення протестів

Представники міністерств України та Польщі домовляються з польськими перевізниками про припинення протестів

Київ • УНН

 • 25272 перегляди

Представники України та Польщі ведуть переговори з польськими перевізниками, аби ті припинили постійні протести з блокуванням кордону, які завдають шкоди економіці обох країн.

Представники українського уряду спільно з польськими партнерами намагаються не допустити повторних протестів з боку польських перевізників, адже блокада кордону завдає збитків економікам України, Польщі та країн ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Деталі

Під час зустрічі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем за участі представників митних та прикордонних служб обох країн на україно-польському кордоні обговорювалися заходи, які сприятимуть сталій роботі контрольно-пропускних пунктів.

Наша позиція залишається незмінною: маємо спільно вирішувати проблеми і відкриті до діалогу та компромісів, що не будуть шкодити інтересам перевізників. Блокада кордону завдає збитків економікам України, Польщі та країн ЄС. Тому спільно з партнерами вживаємо всіх необхідних заходів тут і зараз, щоб не допустити повторних протестів з боку польських перевізників. Враховуючи це, ми продовжуємо функціонування пілотних проєктів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Нижанковичі – Мальховіце" до 1 березня

– наголосив Деркач.

Повідомляється, що йдеться про розділення в системі єЧерга завантажених та порожніх транспортних засобів на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", а також відсутність потреби реєструватись в системі єЧерга порожнім вантажівкам на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".

Заступник міністра наголосив, що стабільна та ритмічна робота пунктів пропуску на кордоні прямо впливає на функціонування системи єЧерга, яка дозволяє перевізнику керувати своїм часом для перетину кордону.

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Він розповів, що під час зустрічі польським колегам продемонстрували роботу системи єЧерга, зазначивши, що для її роботи необхідна безперебійна та прогнозована кількість вантажівок, що перетинають кордон.

В умовах блокади, організованої польськими фермерами, жоден перевізник не може планувати свою діяльність, а українська економіка продовжує нести збитки

– підсумував Деркач.

Нагадаємо

Розблокувати українсько-польський кордон вдалось 17 січня. Відповідні домовленості були погоджені Міністерством інфраструктури Польщі з протестувальниками. У рамках цієї угоди передбачені заходи, які раніше підтримало Міністерство відновлення України, а саме впровадження пілотних проєктів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Нижанковичі – Мальховіце", а також створення робочої групи, що аналізуватиме ситуацію у сфері двосторонніх перевезень.

Проте, з 9 лютого кілька ключових пунктів пропуску знову заблокували польські фермери. 13 лютого повідомлялося, що наступного тижня польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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