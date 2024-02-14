Представники міністерств України та Польщі домовляються з польськими перевізниками про припинення протестів
Київ • УНН
Представники України та Польщі ведуть переговори з польськими перевізниками, аби ті припинили постійні протести з блокуванням кордону, які завдають шкоди економіці обох країн.
Представники українського уряду спільно з польськими партнерами намагаються не допустити повторних протестів з боку польських перевізників, адже блокада кордону завдає збитків економікам України, Польщі та країн ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
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Під час зустрічі заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем за участі представників митних та прикордонних служб обох країн на україно-польському кордоні обговорювалися заходи, які сприятимуть сталій роботі контрольно-пропускних пунктів.
Наша позиція залишається незмінною: маємо спільно вирішувати проблеми і відкриті до діалогу та компромісів, що не будуть шкодити інтересам перевізників. Блокада кордону завдає збитків економікам України, Польщі та країн ЄС. Тому спільно з партнерами вживаємо всіх необхідних заходів тут і зараз, щоб не допустити повторних протестів з боку польських перевізників. Враховуючи це, ми продовжуємо функціонування пілотних проєктів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Нижанковичі – Мальховіце" до 1 березня
Повідомляється, що йдеться про розділення в системі єЧерга завантажених та порожніх транспортних засобів на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", а також відсутність потреби реєструватись в системі єЧерга порожнім вантажівкам на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".
Заступник міністра наголосив, що стабільна та ритмічна робота пунктів пропуску на кордоні прямо впливає на функціонування системи єЧерга, яка дозволяє перевізнику керувати своїм часом для перетину кордону.
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Він розповів, що під час зустрічі польським колегам продемонстрували роботу системи єЧерга, зазначивши, що для її роботи необхідна безперебійна та прогнозована кількість вантажівок, що перетинають кордон.
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Розблокувати українсько-польський кордон вдалось 17 січня. Відповідні домовленості були погоджені Міністерством інфраструктури Польщі з протестувальниками. У рамках цієї угоди передбачені заходи, які раніше підтримало Міністерство відновлення України, а саме впровадження пілотних проєктів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Нижанковичі – Мальховіце", а також створення робочої групи, що аналізуватиме ситуацію у сфері двосторонніх перевезень.
Проте, з 9 лютого кілька ключових пунктів пропуску знову заблокували польські фермери. 13 лютого повідомлялося, що наступного тижня польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною.
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