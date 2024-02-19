Польские фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось - Демченко

Польские фермеры начали пропускать по несколько грузовиков в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось. Об этом во время брифинга рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Демченко рассказал, польские фермеры ночью сообщили, что они будут пропускать по несколько грузовиков в час в сторону Украины.

"Поэтому движение несколько пошло, но конечно, это не те показатели, не то количество грузовых средств, которое хотелось бы, чтобы пересекало границу. Еще раз отмечу, что направление пункта пропуска "Ягодин" - это один из таких крупнейших инфраструктурных направлений, где за сутки может пересекать границу 1200-1400 грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Иногда показатели эти могут быть даже выше. Зато мы имеем, что два дня ни один грузовик не смог пересечь границу", - рассказал Демченко.

Спикер отметил, что сейчас блокирование движения продолжается на шести направлениях: пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угрини", "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец".

Совокупно, если взять все эти направления, то по состоянию на утро сегодня на территории Польши в очередях в сторону Украины находилось где-то 2900 грузовых транспортных средств, которые ожидали возможности пересечения границы - добавил Демченко.

Он отметил, что наибольшие очереди наблюдались на пунктах пропуска "Ягодин" и "Краковец".

"Более-менее интенсивное движение можем наблюдать по направлению пункта пропуска "Краковец". Хуже ситуация по направлению пункта пропуска "Шегини". Если говорить о направлении пункта пропуска "Ягодин", то предыдущие дни польская сторона фактически не принимала грузовые транспортные средства к себе и оттуда движение не происходило", - добавил Демченко.

Напомним

15 февраля украинские перевозчики сообщали, что заблокируют пункт пропуска на границе с Польшей Ягодин - Дорогуск в знак протеста против польской блокады и неравного отношения к украинским перевозчикам.