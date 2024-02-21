Зеленський разом з урядом готовий приїхати на кордон з Польщею, Туска та Дуду теж закликає прибути
Київ • УНН
Зеленський доручив українському уряду бути на кордоні з Польщею до 24 лютого і запросив польського президента і прем'єр-міністра приєднатися до нього там для продовження діалогу з питань національної безпеки.
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі, а також додав, що готовий прибути й сам, аби підтримати діалог щодо ситуації з блокадою, передає УНН.
"... доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити.
Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом", - заявив Зеленський.
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Президент України також звернувся до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі.
"Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що досить москви на наших землях та досить непорозумінь.
"Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібні рішення – між нами, Україною та Польщею, та на рівні всієї Європи", - сказав Зеленський.
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