У Польщі невідомі зсипали ріпак з українських вагонів: посол України вимагає покарати винних
Київ • УНН
Посол України в Польщі вимагає покарати винних у висипанні українського ріпаку з вантажних вагонів, що прямували транзитом через Польщу до Німеччини.
Посольство України у Польщі вимагає покарати винних у черговому інциденті з псуванням українського збіжжя. Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
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Дипломат наголосив, що вантаж пройшов митний огляд і рухався транзитом до Німеччини.
Сьогодні знову стався злочин: на станції в Дорогуську розсипали український ріпак, який після митного огляду прямував транзитом через Польщу до Німеччини. Посольство України негайно направило польській владі офіційну ноту щодо покарання винних. Це неприпустимо!
У Польщі знову відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії: Кубраков відреагував23.02.24, 11:33 • 30601 перегляд
Нагадаємо
Укрзалізниця готує звернення до польських правоохоронних органів за фактом зсипання невідомими особами ріпаку з вагонів-зерновозів, що прямували транзитом через Польщу до Німеччини.