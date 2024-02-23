Укрзалізниця звернеться до польських правоохоронців через зсипання українського ріпака на колії
Київ • УНН
Укрзалізниця готує звернення до польських правоохоронних органів за фактом зсипання невідомими особами ріпаку з вагонів-зерновозів, що прямували транзитом через Польщу до Німеччини.
Укрзалізниця готує звернення до правоохоронних органів Польщі з приводу чергового інциденту з пошкодженням української агропродукції на залізничних коліях - ріпаку, повідомили в УЗ у п'ятницю, пише УНН.
Чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща. Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі
В УЗ повідомили деталі про інцидент. "Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини. Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі", - розповіли у компанії.
Доповнення
Як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков: "Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити".