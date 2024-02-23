Укрзализныця обратится к польским правоохранителям из-за ссыпания украинского рапса на рельсы

Укрзализныця готовит обращение в правоохранительные органы Польши по поводу очередного инцидента с повреждением украинской агропродукции на железнодорожных путях - рапса, сообщили в УЗ в пятницу, пишет УНН.

Очередное незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта на территории Республики Польша. Укрзализныця готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши - сообщили в Укрзализныце в соцсети.

В УЗ сообщили детали об инциденте. "Утром неизвестные лица на станции Дорогуск открыли люки двух зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, следовавший в Германию. Этот груз, как и другая аграрная продукция, ехал транзитом через территорию Польши", - рассказали в компании.

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Как отметил министр развития громад, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков: "Ненаказанные преступления всегда возвращаются. Будь то военная агрессия или поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить".