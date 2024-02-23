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У Польщі знову відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії: Кубраков відреагував

Київ • УНН

 • 30601 перегляди

Три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга, Німеччина, були пошкоджені на польській залізничній станції невідомими особами.

У Польщі знову відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії: Кубраков відреагував

Невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції Дорогуськ у Польщі, які прямували транзитом до Гамбурга у Німеччині, пошкодивши продукцію, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков, наголосивши на необхідності покарання для злочинців, щоб інші не повторювали, пише УНН.

Сьогодні вранці на залізничній станції Дорогуськ (Польща) невідомі пошкодили українську сільгосппродукцію. Відкрито три зерновози з ріпаком

- написав Кубраков у X.

З його слів, це транзитний вантаж, який прямує до Німеччини (Гамбург).

Кубраков: ситуація на кордоні загрожує безпеці обох країн, Україна сподівається, що польський уряд знайде вихід22.02.24, 15:31 • 25102 перегляди

 Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх

- наголосив Кубраков.

Зсипання українського зерна на колії у Польщі: Укрзалізниця направила звернення до польських правоохоронців20.02.24, 14:25 • 31696 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаКримінал та НП
Українська залізниця
Гамбург
Дорогуськ
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