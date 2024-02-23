У Польщі знову відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії: Кубраков відреагував
Київ • УНН
Три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга, Німеччина, були пошкоджені на польській залізничній станції невідомими особами.
Невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції Дорогуськ у Польщі, які прямували транзитом до Гамбурга у Німеччині, пошкодивши продукцію, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков, наголосивши на необхідності покарання для злочинців, щоб інші не повторювали, пише УНН.
Сьогодні вранці на залізничній станції Дорогуськ (Польща) невідомі пошкодили українську сільгосппродукцію. Відкрито три зерновози з ріпаком
З його слів, це транзитний вантаж, який прямує до Німеччини (Гамбург).
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Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх
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