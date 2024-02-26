Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2200 грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.

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По словам Демченко, фермеры блокируют движение на ПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

Совокупно на этих направлениях (где фермеры блокируют движение - ред) на территории Польши по состоянию на утро в очередях с возможностью проезда в сторону Украины находится где-то 2200 грузовых транспортных средств. Больше всего это напротив пунктов прокуску "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин" - заявил Демченко.

По его словам, на пунтке пропуска "Ягодин" пересекает границу наименьшее количество грузовиков. За прошедшие сутки в сторону Украины проследовало примерно 50 грузовиков.

Зато за последние дни польские фермеры не пропустили ни одного грузовика, который следует из Украины в Польшу на этом направлении.

"Показатели пересечения границы из Украины в Польшу (через КПП "Ягодин- ред.) остаются нулевыми", - подчеркнул Демченко.

Также критически низкие показатели по количеству пересечения границы и по направлению пункта пропуска "Шегини". По словам Демченко, за прошедшие сутки здесь пересекли границу лишь 70 грузовиков.

"В общем, за час польские фермеры пропускают на каждом из направлений по несколько грузовиков, которые следуют из Польши и те, которые следуют в Польшу. Но больше они блокируют движение для грузовиков, которые следуют именно из Украины", - рассказал Демченко.

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