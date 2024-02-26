Польские перевозчики планируют возобновить протесты на границе с Украиной - СМИ

Польские перевозчики планируют 1 марта возобновить протест на границе Польши с Украиной, который был официально приостановлен в январе, сообщили организаторы, сообщает RMF 24, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, перевозчики из Люблинщины и Подкарпатья "снова хотят заблокировать переходы в Гребенном, Дорогуске и Корчевой". "Возможно, протест коснется и подъезда к переходу в Медыке", - указывает издание.

Перевозчики жалуются, что украинцы якобы вытесняют их с рынка. С ноября 2023 года требуют восстановить для перевозчиков из Украины обязанность иметь разрешительные документы.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, как отмечается, заверил, что помнит о требованиях перевозчиков. Все они реализуются, проблема аграриев и перевозчиков чрезвычайно похожа, подчеркнул он. Между тем польская транспортная отрасль, как указано, ждет конкретных законодательных актов.

Нет ни законов, ни правил, заявили организаторы протестов на Люблинщине и Подкарпатье. "Мы имели сообщение от Министерства инфраструктуры, что будет представлен проект закона, который усилит контроль за украинскими перевозчиками, но прошли следующие недели - проекта нет", - комментирует президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вронский. По его словам, перевозчики все еще протестуют, но неофициально.

"Сигналы фермеров и перевозчиков свидетельствуют о том, что если до четверга в этом вопросе ничего не произойдет, то масштаб и количество протестов на границе с Украиной может только возрасти", - отмечает издание.

При этом отмечается, что "убытки, вызванные блокированием перевозчиками польско-украинских пограничных переходов, которое длилось более 10 недель, могли составлять несколько сотен миллионов евро".

Напомним

Польские фермеры с начала февраля блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

По данным ГПСУ, в очередях на въезд в Украину стоят около 2200 грузовиков.