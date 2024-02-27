О возобновлении блокады границы польскими перевозчиками пока нет официального подтверждения - пограничники

Государственная пограничная служба Украины не получала от польской стороны и от польских пограничников подтверждения о возобновлении с 1 марта протестов на границе с Украиной польскими перевозчиками, как об этом отмечали в СМИ. Об этом в эфире телемарафона заявил cgbrth Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

От польской стороны, от польских пограничников подтверждения этому официально не имеем. Ни на уровне пограничного представительства аппарата, ни на уровне старших смен по пунктам пропуска. Такую информацию мы видели из открытых источников, что польские перевозчики планируют свои действия и присоединиться к польским фермерам по блокированию границы - сказал Демченко.

Представитель ГПСУ предположил, что, вероятно, польские перевозчики будут блокировать движение, где и сейчас его блокируют польские фермеры.

Дополнение

Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2100 грузовиков.