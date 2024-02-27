О возобновлении блокады границы польскими перевозчиками пока нет официального подтверждения - пограничники
Киев • УНН
Представитель Государственной пограничной службы Украины заявил, что они не получали никакого официального подтверждения от польских властей или пограничников о планах польских перевозчиков возобновить протесты на польско-украинской границе путем блокирования движения 1 марта.
Государственная пограничная служба Украины не получала от польской стороны и от польских пограничников подтверждения о возобновлении с 1 марта протестов на границе с Украиной польскими перевозчиками, как об этом отмечали в СМИ. Об этом в эфире телемарафона заявил cgbrth Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.
От польской стороны, от польских пограничников подтверждения этому официально не имеем. Ни на уровне пограничного представительства аппарата, ни на уровне старших смен по пунктам пропуска. Такую информацию мы видели из открытых источников, что польские перевозчики планируют свои действия и присоединиться к польским фермерам по блокированию границы
Представитель ГПСУ предположил, что, вероятно, польские перевозчики будут блокировать движение, где и сейчас его блокируют польские фермеры.
Дополнение
Польские перевозчики планируют возобновить протесты на польско-украинской границе 1 марта путем блокирования пограничных переходов.
Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2100 грузовиков.
О возобновлении блокады границы польскими перевозчиками пока нет официального подтверждения - пограничники
Представитель Государственной пограничной службы Украины заявил, что они не получали никакого официального подтверждения от польских властей или пограничников о планах польских перевозчиков возобновить протесты на польско-украинской границе путем блокирования движения 1 марта.
Оккупанты за прошедшие сутки 139 раз обстреляли Луганщину - Лысогор
За минувшие сутки российские оккупанты 139 раз обстреляли Луганщину, выпустив 524 снаряда, а украинские войска отбили более 20 штурмов.
Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять
Президент Зеленский заявил, что испытывает оптимизм после разговора со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном относительно пакета помощи Украине.
Зерновой коридор для украинского экспорта под вопросом без помощи США
Президент Украины предупредил, что без новой военной помощи США Украина не сможет защитить Черноморский судоходный коридор, который обеспечивает экспорт зерна, имеющий решающее значение для мировых продовольственных рынков.
"Сделано в Украине": в Украине утвердили изображение торговой марки
Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине" для продвижения отечественного производства и повышения осведомленности о национальном производителе.
Взрыв в Запорожском районе: пострадавших и разрушений нет - ОВА
Взрыв произошел в воздухе над открытой местностью в Запорожском районе, о разрушениях и жертвах не сообщается.
Сыну Трампа присылают по почте загадочный белый порошок
Спасатели в защитных костюмах посетили дом Дональда Трампа-младшего во Флориде после того, как он открыл конверт с неизвестным белым веществом.
"15 стран готовы присоединиться": премьер Чехии заявил о поддержке плана закупать боеприпасы для Украины за пределами Европы
Европейские страны поддерживают чешскую инициативу по закупке ЕС боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки Украины.
Глава МИД Польши призвал США предоставить оружие Украине
Министр иностранных дел Польши призывает предоставить Украине оружие и сдержать путина, чтобы предотвратить больший глобальный конфликт.
Европа должна увеличить военные расходы для сдерживания россии - премьер Дании
Европа должна увеличить военные расходы, чтобы сдерживать более агрессивную россию, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.