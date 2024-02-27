Блокада на кордоні з Польщею: польські фермери продовжують протест на 6 пунктах пропуску, у чергах близько 2100 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2100 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. На щастя, вони не блокують рух для інших категорій транспорту. Мова про легкові автомобілі та автобуси. По вантажних транспортних засобах, то на тих напрямках, а це їх 6 - пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" - сукупно на ранок на всіх цих напрямках на території Польщі в чергах перебуває близько 2100 вантажівок