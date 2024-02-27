Блокада на кордоні з Польщею: польські фермери продовжують протест на 6 пунктах пропуску, у чергах близько 2100 вантажівок
Київ • УНН
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною, через що близько 2100 вантажівок стоять у черзі в очікуванні перетину кордону.
Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2100 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.
Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. На щастя, вони не блокують рух для інших категорій транспорту. Мова про легкові автомобілі та автобуси. По вантажних транспортних засобах, то на тих напрямках, а це їх 6 - пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" - сукупно на ранок на всіх цих напрямках на території Польщі в чергах перебуває близько 2100 вантажівок
Він додав, що найбільше - на пункті пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".
"Маємо суттєве зниження кількості перетину вантажними транспортними засобами. Польські фермери все ж таки незначну кількість вантажівок, як в бік України, так і в бік Польщі. Але критично низькі показники фіксуються на двох напрямках. На пункті пропуску "Шегині" за минулу добу перетнули близько 50 вантажівок в обох напрямках. І по напрямку пункту пропуску "Ягодин". За минулу добу тут кордон перетнули майже 100 вантажівок", - додав Демченко.
Речник розповів, що польські фермери не пропустили через пункт пропуску "Ягодин" жодної вантажівки, які слідують з України в Польщу.
Нагадаємо
Польські перевізники також планують 1 березня відновити протест на кордоні Польщі з Україною, що було офіційно призупинено в січні.