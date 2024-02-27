Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  46123 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  116815 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  133673 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  134163 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  141375 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  139189 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  130921 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  149319 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  157893 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  143292 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 07:49  •  13585 просмотра

Read in English

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, из-за чего около 2100 грузовиков стоят в очереди в ожидании пересечения границы.

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2100 грузовиков, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств. К счастью, они не блокируют движение для других категорий транспорта. Речь о легковых автомобилях и автобусах. По грузовым транспортным средствам, то на тех направлениях, а это их 6 - пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" - совокупно на утро на всех этих направлениях на территории Польши в очередях находится около 2100 грузовиков

- сказал Демченко.

Он добавил, что больше всего - на пункте пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

"Имеем существенное снижение количества пересечения грузовыми транспортными средствами. Польские фермеры все же незначительное количество грузовиков, как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Но критически низкие показатели фиксируются на двух направлениях. На пункте пропуска "Шегини" за минувшие сутки пересекли около 50 грузовиков в обоих направлениях. И по направлению пункта пропуска "Ягодин". За минувшие сутки здесь границу пересекли почти 100 грузовиков", - добавил Демченко.

Спикер рассказал, что польские фермеры не пропустили через пункт пропуска "Ягодин" ни одного грузовика, которые следуют из Украины в Польшу.

Напомним

Польские перевозчики также планируют 1 марта возобновить протест на границе Польши с Украиной, который был официально приостановлен в январе.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша
Блокада на кордоні з Польщею: польські фермери продовжують протест на 6 пунктах пропуску, у чергах близько 2100 вантажівок
Blockade on the border with Poland: Polish farmers continue protest at 6 checkpoints, about 2100 trucks in queues
Новости по теме

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, из-за чего около 2100 грузовиков стоят в очереди в ожидании пересечения границы.

Общество •   •  13585 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков

россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС

Склад, где хранились семена подсолнечника в Сумской области Украины, попал под вражеский обстрел и загорелся, но пожарные смогли разобрать поврежденные конструкции и потушить пламя, спасая значительную часть семян.

Война •   •  14532 просмотра
россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС

От знаний может зависеть жизнь: "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает с обустройством классов безопасности в школах. Такие классы оборудованы, в частности, манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами и аптечками.

Общество •   •  14436 просмотра
От знаний может зависеть жизнь: "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Укрэнерго способно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, одновременно укрепляя инфраструктуру, чтобы минимизировать перебои от возможных обстрелов со стороны России.

Война •   •  46123 просмотра
Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети

Пьяный 60-летний водитель врезался в автобус в селе Требухов, травмировав 4-летнего мальчика, 17-летнюю девушку и еще двух человек, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму.

Общество •   •  13741 просмотра
На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети

Фонд гарантирования вкладов физлиц закупил модули оперативной памяти по завышенным ценам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц переплатил минимум 219,6 тыс. грн за 72 модуля оперативной памяти, приобретя их по завышенным ценам.

Общество •   •  13705 просмотра
Фонд гарантирования вкладов физлиц закупил модули оперативной памяти по завышенным ценам

Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги

Президент Польши сообщил об отсутствии консенсуса у европейских лидеров относительно введения войск в Украину, впрочем есть предложение подготовить значительную партию боеприпасов, чтобы помочь Украине.

Политика •   •  22251 просмотра
Конференция по поддержке Украины в Париже: Дуда подвел итоги

В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв - ОВА

В Запорожье во время воздушной тревоги был слышен взрыв.

Война •   •  21330 просмотра
В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв - ОВА

В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА

Глава Кировоградской областной военной администрации сообщил, что во время ночной ракетной и беспилотной атаки российских войск отработали украинские средства противовоздушной обороны, есть сбивание, без последствий в Кировоградской области.

Война •   •  22257 просмотра
В Кировоградской области во время ночной атаки рф есть сбивание, без последствий - ОВА

В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, в результате чего 1 житель погиб и еще один получил ранения, а противовоздушная оборона области ночью уничтожила вражеский ударный беспилотник "шахед".

Война •   •  23002 просмотра
В Сумской области ночью уничтожили "шахед", из-за российского обстрела есть погибший и раненый - ОВА