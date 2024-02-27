Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2100 грузовиков, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств. К счастью, они не блокируют движение для других категорий транспорта. Речь о легковых автомобилях и автобусах. По грузовым транспортным средствам, то на тех направлениях, а это их 6 - пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" - совокупно на утро на всех этих направлениях на территории Польши в очередях находится около 2100 грузовиков - сказал Демченко.

Он добавил, что больше всего - на пункте пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

"Имеем существенное снижение количества пересечения грузовыми транспортными средствами. Польские фермеры все же незначительное количество грузовиков, как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Но критически низкие показатели фиксируются на двух направлениях. На пункте пропуска "Шегини" за минувшие сутки пересекли около 50 грузовиков в обоих направлениях. И по направлению пункта пропуска "Ягодин". За минувшие сутки здесь границу пересекли почти 100 грузовиков", - добавил Демченко.

Спикер рассказал, что польские фермеры не пропустили через пункт пропуска "Ягодин" ни одного грузовика, которые следуют из Украины в Польшу.

Напомним

Польские перевозчики также планируют 1 марта возобновить протест на границе Польши с Украиной, который был официально приостановлен в январе.