Украина запускает новый маршрут по Дунаю для увеличения экспорта в условиях блокады польской границы - Кубраков
Киев • УНН
Украина запускает дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта в условиях блокады границы польскими протестующими.
Украина на фоне блокады границы польскими протестующими запускает дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта по крайней мере до довоенного уровня, начало контейнерных перевозок ожидается в ближайшее время, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.
Украина будет использовать дополнительный путь через реку Дунай, чтобы увеличить экспорт по крайней мере до довоенного уровня. Это вопрос нашего выживания, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции фактически перекрывает сухопутную границу с Европейским Союзом. В ближайшее время мы запустим контейнерные перевозки по Верхнему Дунаю. Новый маршрут будет пролегать из украинского порта Измаил в румынскую Констанцу и дунайские порты Германии
Чиновник пригласил международные компании "рассмотреть этот стабильный и предсказуемый маршрут".
Напомним
Ранее Bloomberg сообщило, что для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная.
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