Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

В очередях на шести пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами на сегодня находится около 2,5 тыс. грузовиков. На трех направлениях: "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов" фермеры прекратили блокирование движения легковых автомобилей и автобусов. Сейчас они пересекают границу свободно. Об этом сообщил журналисту УНН представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В очередях по состоянию на утро на территории Польши где-то 2500 грузовых транспортных средств совокупно на всех шести направлениях, которые блокируются польскими фермерами. Напомню, что это направления пунктов пропуска "Рава-Русская", "Ягодин", "Устилуг", "Угринов". "Краковец", "Шегини" - рассказал Демченко.

По его словам, самые большие очереди напротив "Краковца", "Ягодина" и "Рава-Русской".

"Вчера, как известно на трех направлениях: "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов" польские фермеры блокировали также и движение легковых автомобилей, но постепенно начиная с 16:00 до 18:00 они прекратили свои действия по блокированию движения для легковых автомобилей и автобусов. Сейчас они пересекают границу свободно", - отметил Демченко.

Дополнение

Польские фермеры планируют продолжить блокаду границы до апреля.

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