Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
Около 2 500 грузовиков стоят в шести очередях на пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за продолжающейся блокады польских фермеров.
AB InBev Efes Украина поддержала учебный проект "Молодежная бизнес-школа", направленный на развитие предпринимательства в Черниговской области
AB InBev Efes Украина поддержала направленный на развитие предпринимательства учебный проект "Молодежная бизнес-школа" в Черниговской области.
Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян
Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, который использовался российскими войсками на передовой.
россияне ударили из авиации по Белогоровке в Луганской области, попытки вражеских штурмов остановили - ОВА
Российские войска атаковали Невское, Кармазиновку и Белогоровку в Луганской области, причем последнюю атаковали с воздуха, предприняли попытки штурмов, но были остановлены украинскими защитниками, сообщил глава Луганской военной администрации.
Франция сталкивается с трудностями в поиске средств на пакет помощи Украине из-за значительного сокращения расходов - Bloomberg
Французское правительство сталкивается с трудностями в привлечении 3 миллиардов евро на военную помощь Украине из-за значительного сокращения расходов.
В ООН призвали США продолжить финансирование поддержки беженцев в Украине: необходимо почти 1 млрд долларов
ООН призывает США продолжить выделение финансирования для гуманитарных организаций в поддержку беженцев в Украине.
Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки
Один человек погиб и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки. В частности, оккупанты ударили по Краматорску.
В Харьковской области под вражескую атаку ночью попало садовое общество, за сутки в регионе двое погибших
За минувшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибли 2 мирных жителя.
Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов
Более 500 обстрелов совершили российские войска по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых
За минувшие сутки российские войска выпустили 159 снарядов по Херсонской области в Украине, попав в жилые кварталы и ранив четырех человек.