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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  8178 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  26101 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  123122 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  140700 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  137306 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  175473 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  288479 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  323820 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  372051 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  289153 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Около 2 500 грузовиков стоят в шести очередях на пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за продолжающейся блокады польских фермеров.

Общество •   •  26101 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

AB InBev Efes Украина поддержала учебный проект "Молодежная бизнес-школа", направленный на развитие предпринимательства в Черниговской области

AB InBev Efes Украина поддержала направленный на развитие предпринимательства учебный проект "Молодежная бизнес-школа" в Черниговской области.

Новости Бизнеса •   •  3940 просмотра
AB InBev Efes Украина поддержала учебный проект "Молодежная бизнес-школа", направленный на развитие предпринимательства в Черниговской области

Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян

Украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, который использовался российскими войсками на передовой.

Война •   •  13275 просмотра
Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, обнаруженный у россиян

россияне ударили из авиации по Белогоровке в Луганской области, попытки вражеских штурмов остановили - ОВА

Российские войска атаковали Невское, Кармазиновку и Белогоровку в Луганской области, причем последнюю атаковали с воздуха, предприняли попытки штурмов, но были остановлены украинскими защитниками, сообщил глава Луганской военной администрации.

Война •   •  12824 просмотра
россияне ударили из авиации по Белогоровке в Луганской области, попытки вражеских штурмов остановили - ОВА

Франция сталкивается с трудностями в поиске средств на пакет помощи Украине из-за значительного сокращения расходов - Bloomberg

Французское правительство сталкивается с трудностями в привлечении 3 миллиардов евро на военную помощь Украине из-за значительного сокращения расходов.

Война •   •  18738 просмотра
Франция сталкивается с трудностями в поиске средств на пакет помощи Украине из-за значительного сокращения расходов - Bloomberg

В ООН призвали США продолжить финансирование поддержки беженцев в Украине: необходимо почти 1 млрд долларов

ООН призывает США продолжить выделение финансирования для гуманитарных организаций в поддержку беженцев в Украине.

Война •   •  17497 просмотра
В ООН призвали США продолжить финансирование поддержки беженцев в Украине: необходимо почти 1 млрд долларов

Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки

Один человек погиб и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки. В частности, оккупанты ударили по Краматорску.

Война •   •  18894 просмотра
Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки

В Харьковской области под вражескую атаку ночью попало садовое общество, за сутки в регионе двое погибших

За минувшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибли 2 мирных жителя.

Война •   •  17521 просмотра
В Харьковской области под вражескую атаку ночью попало садовое общество, за сутки в регионе двое погибших

Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов

Более 500 обстрелов совершили российские войска по 17 населенным пунктам Запорожской области.

Война •   •  19560 просмотра
Враг совершил более 500 обстрелов на Запорожье, в том числе более 100 дроновых ударов

Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых

За минувшие сутки российские войска выпустили 159 снарядов по Херсонской области в Украине, попав в жилые кварталы и ранив четырех человек.

Война •   •  19395 просмотра
Херсонскую область россияне атаковали 47 раз, четверо раненых