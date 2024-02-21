Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 2,5 тис. вантажівок
Київ • УНН
Близько 2 500 вантажівок стоять у шести чергах на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через триваючу блокаду польських фермерів.
У чергах на шістьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів на сьогодні перебуває близько 2,5 тис. вантажівок. На трьох напрямках: "Рава-Руська", "Устилуг", "Угринів" фермери припинили блокування руху легкових автомобілів та автобусів. Зараз вони перетинають кордон вільно. Про це повідомив журналісту УНН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
В чергах станом на ранок на території Польщі десь 2500 вантажних транспортних засобів сукупно на всіх шести напрямках, які блокуються польськими фермерами. Нагадаю, що це напрямки пунктів пропуску "Рава-Руська", "Ягодин", "Устилуг", "Угринів"."Краківець", "Шегині"
За його словами, найбільші черги навпроти "Краківця", "Ягодина" та "Рава-Руської".
"Вчора, як відомо на трьох напрямках: "Рава-Руська", "Устилуг", "Угринів" польські фермери блокували також й рух легкових автомобілів, але поступово починаючи з 16:00 до 18:00 вони припинили свої дії з блокування руху для легкових автомобілів та автобусів. Зараз вони перетинають кордон вільно", - зазначив Демченко.
Доповнення
Польські фермери планують продовжити блокаду кордону до квітня.
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