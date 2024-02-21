Україна запускає новий маршрут по Дунаю для збільшення експорту в умовах блокади польського кордону - Кубраков

Україна на тлі блокади кордону польськими протестувальниками запускає додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту принаймні до довоєнного рівня, початок контейнерних перевезень очікується найближчим часом, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише УНН.

Україна використовуватиме додатковий шлях через річку Дунай, щоб збільшити експорт принаймні до довоєнного рівня. Це питання нашого виживання, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції фактично перекриває сухопутний кордон з Європейським Союзом. Найближчим часом ми запустимо контейнерні перевезення по Верхньому Дунаю. Новий маршрут пролягатиме з українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини - написав Кубраков у X.

Урядовець запросив міжнародні компанії "розглянути цей стабільний і передбачуваний маршрут".

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомило, що для подолання польської блокади Україна може збільшити експорт через порти Дунаю.

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 2,5 тис. вантажівок