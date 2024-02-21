Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України – Зеленський

ukenru
29 березня, 19:41 • 41275 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 94313 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114783 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116680 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231813 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156596 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147190 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133121 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121714 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112870 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
85 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36647 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39940 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44000 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 32778 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33334 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231813 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385345 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440541 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448923 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358351 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114783 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130566 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124764 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98686 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107855 перегляди
Актуальне
Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України – Зеленський

Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України – Зеленський

Київ • УНН

 • 28700 перегляди

Президент України наголосив, зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України. Хоч це для українських виробників очевидно невигідно, але Україна дотримується цього, бо відносини з Польщею – безумовний пріоритет національної безпеки.

Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України, попри те, що це невигідно для українських виробників. Але Київ дотримується цього, бо відносини з Польщею для України – безумовний пріоритет національної безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозвернення, передає УНН.

"Я думаю, кожен зрозуміє, що Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим паче з тим, що там почали з'являтися відверті пропутінські гасла. Це неправильно. І антисолідарно. І, зокрема, у вчорашньому випадку із нашим зерном, яке висипали з вагона, – це було ще й просто неправдиво. Бо ані грама з того збіжжя не везли в Польщу на продаж, не везли на польський ринок. Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України. Хоч це для українських виробників очевидно невигідно, але ми дотримуємося цього, бо відносини з Польщею для нас – безумовний пріоритет національної безпеки", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що  партнерство – України та Польщі – це захист національної безпеки – і нашої, і їхньої.

"І ця історія з аграрною торгівлею тягнеться далеко не перший день, а багато місяців. Багато що сталося за цей час. Але всі бачать, що в ситуації досі значно більше політики, ніж економіки. І тільки в москві зараз радіють. І коли наші українські водії стоять заблоковані на польських дорогах, це говорить про те, що політикам варто активізувати справжній діалог. На всіх рівнях. І результат", - зауважив Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Він зазначив, що готовий бути також на кордоні. Також Зеленський закликав премʼєр-міністра Дональд Туск приїхати до кордону та президента Анджея Дуду підтримати діалог щодо вирішення ситуації з блокадою.

"Визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко": Зеленський обговорив на селекторі блокаду польського кордону21.02.24, 13:24 • 42978 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18