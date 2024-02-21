Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України – Зеленський

Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України, попри те, що це невигідно для українських виробників. Але Київ дотримується цього, бо відносини з Польщею для України – безумовний пріоритет національної безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозвернення, передає УНН.

"Я думаю, кожен зрозуміє, що Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим паче з тим, що там почали з'являтися відверті пропутінські гасла. Це неправильно. І антисолідарно. І, зокрема, у вчорашньому випадку із нашим зерном, яке висипали з вагона, – це було ще й просто неправдиво. Бо ані грама з того збіжжя не везли в Польщу на продаж, не везли на польський ринок. Зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України. Хоч це для українських виробників очевидно невигідно, але ми дотримуємося цього, бо відносини з Польщею для нас – безумовний пріоритет національної безпеки", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що партнерство – України та Польщі – це захист національної безпеки – і нашої, і їхньої.

"І ця історія з аграрною торгівлею тягнеться далеко не перший день, а багато місяців. Багато що сталося за цей час. Але всі бачать, що в ситуації досі значно більше політики, ніж економіки. І тільки в москві зараз радіють. І коли наші українські водії стоять заблоковані на польських дорогах, це говорить про те, що політикам варто активізувати справжній діалог. На всіх рівнях. І результат", - зауважив Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Він зазначив, що готовий бути також на кордоні. Також Зеленський закликав премʼєр-міністра Дональд Туск приїхати до кордону та президента Анджея Дуду підтримати діалог щодо вирішення ситуації з блокадою.

"Визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко": Зеленський обговорив на селекторі блокаду польського кордону