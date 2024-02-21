Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины - Зеленский

Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины, несмотря на то, что это невыгодно для украинских производителей. Но Киев придерживается этого, потому что отношения с Польшей для Украины - безусловный приоритет национальной безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Я думаю, каждый поймет, что Украина не может смириться с тем, что происходит на границе между нашими государствами. И тем более с тем, что там начали появляться откровенные пропутинские лозунги. Это неправильно. И антисолидарно. И, в частности, во вчерашнем случае с нашим зерном, которое высыпали из вагона, - это было еще и просто неправдиво. Потому что ни грамма из того зерна не везли в Польшу на продажу, не везли на польский рынок. Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины. Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но мы придерживаемся этого, потому что отношения с Польшей для нас - безусловный приоритет национальной безопасности", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что партнерство - Украины и Польши - это защита национальной безопасности - и нашей, и их.

"И эта история с аграрной торговлей тянется далеко не первый день, а много месяцев. Многое произошло за это время. Но все видят, что в ситуации до сих пор значительно больше политики, чем экономики. И только в москве сейчас радуются. И когда наши украинские водители стоят заблокированы на польских дорогах, это говорит о том, что политикам стоит активизировать настоящий диалог. На всех уровнях. И результат", - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский поручил украинскому правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между Украиной и Польшей. Он отметил, что готов быть также на границе. Также Зеленский призвал премьер-министра Дональд Туск приехать к границе и президента Анджея Дуду поддержать диалог по решению ситуации с блокадой.

"Определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро": Зеленский обсудил на селекторе блокаду польской границы