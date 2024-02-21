Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины подчеркнул, сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины. Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но Украина придерживается этого, потому что отношения с Польшей - безусловный приоритет национальной безопасности.
Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины, несмотря на то, что это невыгодно для украинских производителей. Но Киев придерживается этого, потому что отношения с Польшей для Украины - безусловный приоритет национальной безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.
"Я думаю, каждый поймет, что Украина не может смириться с тем, что происходит на границе между нашими государствами. И тем более с тем, что там начали появляться откровенные пропутинские лозунги. Это неправильно. И антисолидарно. И, в частности, во вчерашнем случае с нашим зерном, которое высыпали из вагона, - это было еще и просто неправдиво. Потому что ни грамма из того зерна не везли в Польшу на продажу, не везли на польский рынок. Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины. Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но мы придерживаемся этого, потому что отношения с Польшей для нас - безусловный приоритет национальной безопасности", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что партнерство - Украины и Польши - это защита национальной безопасности - и нашей, и их.
"И эта история с аграрной торговлей тянется далеко не первый день, а много месяцев. Многое произошло за это время. Но все видят, что в ситуации до сих пор значительно больше политики, чем экономики. И только в москве сейчас радуются. И когда наши украинские водители стоят заблокированы на польских дорогах, это говорит о том, что политикам стоит активизировать настоящий диалог. На всех уровнях. И результат", - отметил Зеленский.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский поручил украинскому правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между Украиной и Польшей. Он отметил, что готов быть также на границе. Также Зеленский призвал премьер-министра Дональд Туск приехать к границе и президента Анджея Дуду поддержать диалог по решению ситуации с блокадой.
"Определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро": Зеленский обсудил на селекторе блокаду польской границы21 февраля 2024, 11:24 • 28237 просмотров
Сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины - Зеленский
Президент Украины подчеркнул, сейчас нет ни одного согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины. Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но Украина придерживается этого, потому что отношения с Польшей - безусловный приоритет национальной безопасности.
Кубраков готов выехать на украинско-польскую границу для решения вопроса с блокадой
Вице-премьер-министр Кубраков предложил поехать на украинско-польскую границу, чтобы решить недоразумения из-за блокирования границы Польшей.
Часть доказательств пришлось восстанавливать: в НАБУ объяснили, почему только сейчас объявили подозрения фигурантам по делу Курченко
Детективам пришлось восстанавливать некоторые доказательства по делу о продаже конфискованных нефтепродуктов, которые не были полностью переданы Национальному антикоррупционному бюро Украины, когда они получили дело в 2019 году.
В Украине под конец недели потеплеет - синоптики
По данным Украинского гидрометеорологического центра, уже в субботу ожидается повышение температуры в Украине до 16 градусов тепла в некоторых регионах.
Эксперты КНИИСЭ могут точно определить, с какого носителя в море враг запускает "Калибры" по Украине - Александр Рувин
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз могут точно установить, какой именно российский корабль выпустил ракеты "Калибр" по Украине в тот или иной день.
Армия рф ударила дроном по поселку на Херсонщине: двое пострадавших
В результате атаки российского беспилотника в селе Херсонщины ранены двое мужчин.
Не связано с наступлением из Беларуси: в ОВА назвали главные задачи Варашской городской военной администрации
Создание Варашской городской военной администрации связано со стратегическим значением Ровенской атомной электростанции и безопасностью в регионе.
ВР рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении, предварительно, 6 марта - нардеп
Украинский парламент, предварительно, рассмотрит поправки к законопроекту о мобилизации во втором чтении 6 марта.
Иран передал рф сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км - Reuters
Согласно новым сообщениям, Иран передал россии сотни баллистических ракет с дальностью полета до 700 км.
На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"
россияне на ВОТ готовятся к проведению фейковых выборов президента рф в марте, формируя участковые избирательные комиссии и рассматривая возможность создания передвижных избирательных участков.