Президентка Єврокомісії анонсувала розблокування до 137 млрд. євро для Польщі та додаткову підтримку фермерів
Київ • УНН
Наступного тижня Європейська комісія виділить Польщі до 137 мільярдів євро із заморожених фондів ЄС, повідомила її президентка Урсула фон дер Ляєн.
Найближчим часом буде ухвалене рішення про виділення Польщі 137 мільярдів євро з фондів ЄС. Це ті кошти, які були заморожені через політику попереднього польського уряду щодо верховенство права. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.
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Наступного тижня Європейська комісія представить рішення про виділення Польщі до 137 мільярдів євро з фондів ЄС
Вона також повідомила, що близько 1,4 мільярда євро підуть на підтримку польских фермерів.
"Європа підтримує польських фермерів. Буде виділено ще більше", - наголосила вона.
Крім того, Урсула фон дер Ляєн привітала збільшення українського експорту через Чорне море, що розвантажить сухопутний кордон з Польщею.
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