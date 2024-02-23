Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров

В ближайшее время будет принято решение о выделении Польше 137 миллиардов евро из фондов ЕС. Это те средства, которые были заморожены из-за политики предыдущего польского правительства в отношении верховенства права. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

На следующей неделе Европейская комиссия представит решение о выделении Польше до 137 миллиардов евро из фондов ЕС - написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Она также сообщила, что около 1,4 миллиарда евро пойдут на поддержку польских фермеров.

"Европа поддерживает польских фермеров. Будет выделено еще больше", - подчеркнула она.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен приветствовала увеличение украинского экспорта через Черное море, что разгрузит сухопутную границу с Польшей.

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