Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров
Киев • УНН
На следующей неделе Европейская комиссия выделит Польше до 137 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС, сообщила ее президент Урсула фон дер Ляйен.
В ближайшее время будет принято решение о выделении Польше 137 миллиардов евро из фондов ЕС. Это те средства, которые были заморожены из-за политики предыдущего польского правительства в отношении верховенства права. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.
Детали
На следующей неделе Европейская комиссия представит решение о выделении Польше до 137 миллиардов евро из фондов ЕС
Она также сообщила, что около 1,4 миллиарда евро пойдут на поддержку польских фермеров.
"Европа поддерживает польских фермеров. Будет выделено еще больше", - подчеркнула она.
Кроме того, Урсула фон дер Ляйен приветствовала увеличение украинского экспорта через Черное море, что разгрузит сухопутную границу с Польшей.
Туск заявил, что Польша готова усилить контроль продукции на границе с Украиной23 февраля 2024, 14:29 • 11916 просмотров
Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров
На следующей неделе Европейская комиссия выделит Польше до 137 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС, сообщила ее президент Урсула фон дер Ляйен.
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