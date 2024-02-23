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Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров

Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 15:32  •  11209 просмотра

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На следующей неделе Европейская комиссия выделит Польше до 137 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС, сообщила ее президент Урсула фон дер Ляйен.

В ближайшее время будет принято решение о выделении Польше 137 миллиардов евро из фондов ЕС.  Это те средства,  которые были заморожены из-за политики предыдущего польского правительства в отношении верховенства права.  Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.  

Детали 

На следующей неделе Европейская комиссия представит решение о выделении Польше до 137 миллиардов евро из фондов ЕС

- написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. 

Она также сообщила, что около 1,4 миллиарда евро пойдут на поддержку польских фермеров. 

"Европа поддерживает польских фермеров. Будет выделено еще больше", - подчеркнула она. 

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен приветствовала  увеличение украинского экспорта через Черное море, что разгрузит сухопутную границу с Польшей.

Туск заявил, что Польша готова усилить контроль продукции на границе с Украиной23 февраля 2024, 14:29 • 11916 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаПолитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
chyornoe-moreЧерное море
yevropaЕвропа
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
polshaПольша
Президентка Єврокомісії анонсувала розблокування до 137 млрд. євро для Польщі та додаткову підтримку фермерів
The President of the European Commission announced the unblocking of up to 137 billion euros for Poland and additional support for farmers
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Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров

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