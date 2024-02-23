Туск заявил, что Польша готова усилить контроль продукции на границе с Украиной
Киев • УНН
Польское правительство готово принять дальнейшие решения по эффективному контролю продукции, импортируемой в Польшу и ЕС, на границе
Польское правительство в случае необходимости готово принять дальнейшие решения по эффективному контролю на своей границе продуктов, ввозимых в Польшу и ЕС, заявил в пятницу премьер-министр страны Дональд Туск, пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с украинскими партнерами.
И я не скрываю, что, если будет необходимость, в ближайшие дни мы также примем дальнейшие решения по эффективному контролю на нашей границе, когда речь идет о продукции, которая идет в ЕС, в Польшу
Он добавил, что где бы ни был, будет искать общие решения и аргументы, "чтобы убедить всех наших партнеров в Европе, что нужны еще более амбициозные шаги". "В интересах Европы и Украины, чтобы от этой дружбы, польско-украинской, европейско-украинской солидарности выиграли все", - сказал Туск.
При этом он остановился и на вопросе настроений протестующих.
"Хочу очень четко подчеркнуть - я это знаю, это не только моя интуиция - протестующие фермеры в Польше не являются антиукраинцами. Может быть тот или иной провокатор, мы с этим разберемся, но протестующие фермеры, как протестуют транспортники, протестуют на границе с Украиной не потому, что они против Украины, это очень часто те же люди, которые в течение последних двух лет помогали, отдавали свои квартиры, свои деньги беженцам из Украины", - сказал премьер Польши.
Он подчеркнул, что ЕС призван эффективно помочь Украине в войне с россией, и еще многое нужно сделать. Он добавил, что Польша сделает все, чтобы мобилизовать мир, в том числе ЕС, для этой помощи, в частности: военной или технической.
"Но ЕС также существует для того, чтобы защищать рынок граждан ЕС", - отметил польский премьер.
Он отметил, что Польша 10 лет ждала того, чтобы польские фермеры "имели более-менее равные права со своими партнерами в ЕС, чтобы Польша стала равноправным партнером в сельском хозяйстве для других стран ЕС", понадобилось десятилетие, чтобы Польша адаптировалась к европейским стандартам в сельском хозяйстве.
Туск подчеркнул, что речь идет об интересах сотен тысяч трудолюбивых людей, которые фактически громко кричат по одному вопросу, что "они хотят конкурировать на равных".
"Мы не можем, помогая Украине, жертвовать такими жизненно важными, фундаментальными интересами больших групп людей в Европе, особенно здесь, в Польше", - сказал глава польского правительства.
Дополнение
Уже несколько дней по всей Польше продолжаются многочисленные протесты фермеров, которые блокируют, в частности, дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров и политики Евросоюза в отношении так называемого "Зеленого соглашения".
Премьер-министр Польши Туск объявил в четверг, что для обеспечения 100 процентов гарантии, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в Украину без задержек, пункты пропуска на границе с Украиной и определенные участки дорог и железнодорожных путей будут включены в перечень объектов критической инфраструктуры.
Туск заявил, что Польша готова усилить контроль продукции на границе с Украиной
Польское правительство готово принять дальнейшие решения по эффективному контролю продукции, импортируемой в Польшу и ЕС, на границе.
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