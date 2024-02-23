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Туск заявив, що Польща готова посилити контроль продукції на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 22677 перегляди

Польський уряд готовий ухвалити подальші рішення щодо ефективного контролю продукції, яка імпортується до Польщі та ЄС, на кордоні

Туск заявив, що Польща готова посилити контроль продукції на кордоні з Україною

Польський уряд у разі потреби готовий ухвалити подальші рішення щодо ефективного контролю на своєму кордоні продуктів, які ввозяться до Польщі та ЄС, заявив у п’ятницю прем’єр-міністр країни Дональд Туск, пише УНН з посиланням на PAP.  

Деталі

Він підкреслив, що перебуває в постійному контакті з українськими партнерами.

І я не приховую, що, якщо буде потреба, найближчими днями ми також ухвалимо подальші рішення щодо ефективного контролю на нашому кордоні, коли йдеться про продукцію, яка йде до ЄС, до Польщі

- сказав Туск.

Він додав, що де б не був, шукатиме спільні рішення та аргументи, "щоб переконати всіх наших партнерів у Європі, що потрібні ще більш амбітні кроки". "В інтересах Європи та України, щоб від цієї дружби, польсько-української, європейсько-української солідарності виграли всі", – сказав Туск.

При цьому він зупинився і на питанні настроїв протестувальників.

"Хочу дуже чітко підкреслити - я це знаю, це не тільки моя інтуїція - протестуючі фермери в Польщі не є антиукраїнцями. Може бути той чи інший провокатор, ми з цим розберемося, але протестуючі фермери, як протестують транспортники, протестують на кордоні з Україною не тому, що вони проти України, це дуже часто ті самі люди, які протягом останніх двох років допомагали, віддавали свої квартири, свої гроші біженцям з України", – сказав прем’єр Польщі.

Він підкреслив, що ЄС покликаний ефективно допомогти Україні у війні з росією, і ще багато чого потрібно зробити. Він додав, що Польща зробить усе, щоб мобілізувати світ, у тому числі ЄС, для цієї допомоги, зокрема: військової або технічної.

"Але ЄС також існує для того, щоб захищати ринок громадян ЄС", - зазначив польський прем'єр.

Він зазначив, що Польща 10 років чекала на те, щоб польські фермери "мали більш-менш рівні права зі своїми партнерами в ЄС, щоб Польща стала рівноправним партнером у сільському господарстві для інших країн ЄС", знадобилося десятиліття, щоб Польща адаптувалася до європейських стандартів у сільському господарстві.

Туск підкреслив, що йдеться про інтереси сотень тисяч працьовитих людей, які фактично голосно кричать з одного питання, що "вони хочуть конкурувати на рівних".

"Ми не можемо, допомагаючи Україні, жертвувати такими життєво важливими, фундаментальними інтересами великих груп людей у ​​Європі, особливо тут, у Польщі", – сказав глава польського уряду.

Доповнення

Уже кілька днів по всій Польщі тривають численні протести фермерів, які блокують, зокрема, дороги та пункти пропуску на кордоні з Україною. Фермери виступають проти напливу українських товарів і політики Євросоюзу щодо так званої "Зеленої угоди".

Прем'єр-міністр Польщі Туск оголосив у четвер, що для забезпечення 100% гарантії, що військова та гуманітарна допомога надходитиме в Україну без затримок, пункти пропуску на кордоні з Україною та визначені ділянки доріг і залізничних колій будуть включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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