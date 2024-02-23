Президент Еврокомиссии и премьер-министр Бельгии посетят Киев в годовщину войны
Киев • УНН
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кру посетят Киев в субботу, чтобы продемонстрировать дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС в годовщину российского вторжения.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо собирается посетить Киев в субботу, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Этой поездкой они хотят продемонстрировать неизменную поддержку Украины. Об этом пишет Politiko, передает УНН.
Детали
Представитель Европейской комиссии заявил журналистам, что этим визитом Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет выразить поддержку нашему государству, которое вступает в третий год войны с Россией, ЕОтмечается, что Урсулу будет сопровождать премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, страна которого сейчас председательствует в Совете ЕС.
Отмечается, что Фон дер Ляйен намерена подчеркнуть неизменную поддержку ЕС, поскольку ранее в этом месяце блок согласился предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи и работает над использованием доходов, полученных от конфискованных российских активов, для финансирования реконструкции Украины. ЕС также согласовал новый пакет санкций против России, который добавляет около 200 имен в список лиц, которым запрещен въезд в ЕС.
Впрочем, в издании отметили, что правительства 27 стран ЕС еще не заключили соглашение о пополнении оборонного фонда Союза и не договорились о совместных закупках оружия для Украины.
По данным Politiko, лидеры G7 намерены встретиться в субботу в онлайн формате, чтобы согласовать совместное заявление относительно их дальнейшей поддержки Украины.
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Напомним
Ранее УНН сообщил, что Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 23 февраля будет находиться в Польше с официальным визитом. С ней прибывает премьер-министр Бельгии Александром Де Кроо. Ожидается, что во время встреч в частности будут говорить о протестах фермеров и Украине. Также они намерены посетить Украину.
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Президент Еврокомиссии и премьер-министр Бельгии посетят Киев в годовщину войны
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кру посетят Киев в субботу, чтобы продемонстрировать дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС в годовщину российского вторжения.
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