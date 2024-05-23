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Україна продовжуватиме розбудовувати сили української морської піхоти - Зеленський

Україна продовжуватиме розбудовувати сили української морської піхоти - Зеленський

Київ • УНН

 • 21218 перегляди

Україна продовжуватиме розвивати сили української морської піхоти - особливого роду військ, які своєю хоробрістю, відданістю та стратегічними битвами на півдні та сході суттєво вплинули на війну проти російської агресії.

Україна надалі розвиватиме силу української  морської піхоти і це завжди буде особливий рід військ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в День морської піхоти, передає кореспондент УНН.

Підрозділи нашої морської піхоти вже відчутно вплинули на хід цієї війни й вплив ваш саме такий, який потрібен нашій державі, нашому народу, нашій незалежності. Морська піхота України завжди хоробра, завжди сильніша, ніж ворог, і завжди вірна Україні. Дякую кожному матросу, кожному сержанту, кожному офіцеру наших підрозділів морської піхоти! 

- наголосив Зеленський.

Він зазначив, що підрозділи морської піхоти відзначились у боях з перших днів війни та брали участь у кожній із дійсно стратегічних битв на наших південних та східних рубежах.

Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни, оборонні операції на Донеччині та Луганщині 

- розповів Зеленський.

Президент наголосив, що силу України неможливо уявити без сили українських морських піхотинців.

Україна пишається вами. Україна надалі розвиватиме силу нашої  морської піхоти і це завжди буде особливий рід військ і по значущості, і по оснащенню, і по повазі до морської піхоти України 

- сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітали морських піхотинців зі святом та подякували за їхню роботу.

Сьогодні День морської піхоти України: роль морпіхів у відбитті російської агресії23.05.24, 06:34 • 25295 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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