Україна продовжуватиме розбудовувати сили української морської піхоти - Зеленський

Україна надалі розвиватиме силу української морської піхоти і це завжди буде особливий рід військ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в День морської піхоти, передає кореспондент УНН.

Підрозділи нашої морської піхоти вже відчутно вплинули на хід цієї війни й вплив ваш саме такий, який потрібен нашій державі, нашому народу, нашій незалежності. Морська піхота України завжди хоробра, завжди сильніша, ніж ворог, і завжди вірна Україні. Дякую кожному матросу, кожному сержанту, кожному офіцеру наших підрозділів морської піхоти!

Він зазначив, що підрозділи морської піхоти відзначились у боях з перших днів війни та брали участь у кожній із дійсно стратегічних битв на наших південних та східних рубежах.

Це захист острова Зміїний, Одеського та Миколаївського регіонів, важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни, оборонні операції на Донеччині та Луганщині

Президент наголосив, що силу України неможливо уявити без сили українських морських піхотинців.

Україна пишається вами. Україна надалі розвиватиме силу нашої морської піхоти і це завжди буде особливий рід військ і по значущості, і по оснащенню, і по повазі до морської піхоти України