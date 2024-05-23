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Володимир Зеленський та Олександр Сирський привітали морпіхів зі святом

Володимир Зеленський та Олександр Сирський привітали морпіхів зі святом

Київ • УНН

 • 36746 перегляди

Україна відзначає День морської піхоти, президент Зеленський та головнокомандувач Сирський привітали морських піхотинців за їхній героїзм, стійкість та непохитну відданість у запеклих боях проти російських окупантів, вшанувавши їхню жертву за свободу та незалежність України.

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітали морських піхотинців зі святом та подякували за їхню роботу, пише УНН з посиланням на офіційне повідомлення президента та головкома.

У цій війні – і з 2014 року, і після 24 лютого – наші морпіхи демонструють справжній героїзм і стійкість. Це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України. Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу!

- написав у своєму телеграмі Володимир Зеленський.

Він також показав фото українських піхотинців з 501-го батальйону морської піхоти, 37-мої окремої бригади морської піхоти, 36-тої окремої бригади морської піхоти, 35-тої окремої бригади морської піхоти, 406-тої окремої артилерійської бригади, 38-мої окремої бригади морської піхоти.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також привітав військових з Днем морської піхоти України.

Сьогодні українські морські піхотинці відзначають своє професійне свято у запеклих боях з російськими окупантами  на найскладніших ділянках фронту, проявляючи справжній героїзм і стійкість. Ви щодня демонструєте  непохитну відданість своїй країні та своєму народові

- зазначив він.

Він також вшанував пам’ять тих, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України.

Їхній подвиг не буде забутий, а пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях. Ми завжди будемо вдячні за їхню жертовність і відвагу. Дякую кожному воїну-морпіху за надійність і вірність Україні. Ваш незламний та непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм є запорукою нашої Перемоги

- додав Сирський.

Нагадаємо

Україна відзначає День морської піхоти Військово-морських сил 23 травня, на честь створення саме цього дня бригади морської піхоти у 1918 році гетьманом Павлом Скоропадським.

Блінкен підтримує надання дозволу Україні вражати цілі в рф американською зброєю - ЗМІ23.05.24, 09:50 • 21897 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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