Володимир Зеленський та Олександр Сирський привітали морпіхів зі святом

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітали морських піхотинців зі святом та подякували за їхню роботу, пише УНН з посиланням на офіційне повідомлення президента та головкома.

У цій війні – і з 2014 року, і після 24 лютого – наші морпіхи демонструють справжній героїзм і стійкість. Це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України. Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу!

Він також показав фото українських піхотинців з 501-го батальйону морської піхоти, 37-мої окремої бригади морської піхоти, 36-тої окремої бригади морської піхоти, 35-тої окремої бригади морської піхоти, 406-тої окремої артилерійської бригади, 38-мої окремої бригади морської піхоти.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також привітав військових з Днем морської піхоти України.

Сьогодні українські морські піхотинці відзначають своє професійне свято у запеклих боях з російськими окупантами на найскладніших ділянках фронту, проявляючи справжній героїзм і стійкість. Ви щодня демонструєте непохитну відданість своїй країні та своєму народові

Він також вшанував пам’ять тих, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України.

Їхній подвиг не буде забутий, а пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях. Ми завжди будемо вдячні за їхню жертовність і відвагу. Дякую кожному воїну-морпіху за надійність і вірність Україні. Ваш незламний та непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм є запорукою нашої Перемоги