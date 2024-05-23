Владимир Зеленский и Александр Сырский поздравили морпехов с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сирский поздравили морских пехотинцев с праздником и поблагодарили за их работу, пишет УНН со ссылкой на официальное сообщение президента и главкома.

В этой войне - и с 2014 года, и после 24 февраля - наши морпехи демонстрируют настоящий героизм и стойкость. Это сильные и одни из самых результативных воинов, которые проявляют настоящий украинский характер и часто принципиально меняют ситуацию на поле боя в пользу Украины. Спасибо всем подразделениям морской пехоты, которые сражаются ради нашего государства и делают все, чтобы приблизить украинскую победу! - написал в своем телеграмме Владимир Зеленский.

Он также показал фото украинских пехотинцев из 501-го батальона морской пехоты, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 36-й отдельной бригады морской пехоты, 35-й отдельной бригады морской пехоты, 406-й отдельной артиллерийской бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также поздравил военных с Днем морской пехоты Украины.

Сегодня украинские морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник в ожесточенных боях с российскими оккупантами на самых сложных участках фронта, проявляя настоящий героизм и стойкость. Вы ежедневно демонстрируете непоколебимую преданность своей стране и своему народу - отметил он.

Он также почтил память тех, которые погибли в борьбе за свободу и независимость Украины.

Их подвиг не будет забыт, а память о них навсегда останется в наших сердцах. Мы всегда будем благодарны за их жертвенность и отвагу. Спасибо каждому воину-морпеху за надежность и верность Украине. Ваш несокрушимый и непобедимый боевой дух, мужество и профессионализм является залогом нашей Победы - добавил Сырский.

Напомним

Украина отмечает День морской пехоты Военно-морских сил 23 мая, в честь создания именно в этот день бригады морской пехоты в 1918 году гетманом Павлом Скоропадским.

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