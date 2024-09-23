У Чорному морі перебуває один ворожий російський корабель без крилатих ракет
Київ • УНН
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один російський корабель, який не є носієм "Калібрів". У Середземному морі - один корабель з 16 крилатими ракетами "Калібр".
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, що не є носієм "Калібрів". Про це йдеться в оперативній інформації ВМС ЗСУ станом на 6:00 23.09.2024, пише УНН.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Зазначається, у Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Крім того, за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 4 судна, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 5 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.
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