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В Черном море находится один вражеский российский корабль без крылатых ракет

В Черном море находится один вражеский российский корабль без крылатых ракет

Киев  •  УНН

 • 54802 просмотра

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В Черном море на боевом дежурстве находится один российский корабль, который не является носителем "Калибров". В Средиземном море - один корабль с 16 крылатыми ракетами "Калибр".

В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, который не является носителем "Калибров". Об этом говорится в оперативной информации ВМС ВСУ по состоянию на 6:00 23.09.2024, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- информируют ВМС ВСУ.

Детали

Отмечается, в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

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Кроме того, за сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 4 судна, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 5 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

Настоящий форпост в Черном море: пограничники показали, как сегодня выглядит остров Змеиный20.09.24, 15:57 • 14417 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ostrov-zmeinii-ukrainaОстров Змеиный (Украина)
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор

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