В Черном море находится один вражеский российский корабль без крылатых ракет
Киев • УНН
В Черном море на боевом дежурстве находится один российский корабль, который не является носителем "Калибров". В Средиземном море - один корабль с 16 крылатыми ракетами "Калибр".
В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, который не является носителем "Калибров". Об этом говорится в оперативной информации ВМС ВСУ по состоянию на 6:00 23.09.2024, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается, в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 4 судна, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 5 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.
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