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Новий обмін: у ДПСУ показали, в якому стані перебувають українські захисники після російського полону

Київ • УНН

 • 91673 перегляди

У ДПСУ зазначили, серед звільнених сьогодні прикордонників є ті, хто проходив в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах.

У Держприкордонслужбі показали фото військових, яких сьогодні вдалося повернути з полону. Низка знімків демонструє, в якому стані перебувають українські захисники, передає УНН.

"Здається, вся Україна дивиться зараз на ці обличчя, а кожен, хто поряд, намагається підтримати захисників, чим може. Нові речі, душ, обід, емоції від дзвінків рідним та перші теплі обійми за довгий час полону", - зазначено у підписі до фото.

Раніше

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, всі, хто сьогодні повернулися з полону, всі розказували про тортури. Приблизно третина з них - це поранені і важкопоранені. Абсолютно всі втратили шалену кількість кілограм та потребують лікування і реабілітації. 

Нагадаємо

Сьогодні, 31 травня, Україна провела обмін полоненими з росією, і 75 українців повернулися додому.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що серед звільнених сьогодні українців є 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська.

У ДПСУ зазначили, серед звільнених сьогодні прикордонників є ті, хто проходив в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах.

Також голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що сьогодні вдалось звільнити з полону 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний та 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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