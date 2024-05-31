Новый обмен: в ГПСУ показали, в каком состоянии находятся украинские защитники после российского плена

В Госпогранслужбе показали фото военных, которых сегодня удалось вернуть из плена. Ряд снимков демонстрирует, в каком состоянии находятся украинские защитники, передает УНН.

"Кажется, вся Украина смотрит сейчас на эти лица, а каждый, кто рядом, пытается поддержать защитников, чем может. Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена", - указано в подписи к фото.

Ранее

Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, все, кто сегодня вернулись из плена, все рассказывали о пытках. Примерно треть из них-это раненые и тяжелораненые. Абсолютно все потеряли безумное количество килограмм и нуждаются в лечении и реабилитации.

Напомним

Сегодня, 31 мая, Украина провела обмен пленными с Россией, и 75 украинцев вернулись домой.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что среди освобожденных сегодня украинцев есть 29 сотрудников МВД Украины: 21 нацгвардеец, 7 пограничников и полицейская.

В ГПСУ отметили, среди освобожденных сегодня пограничников есть те, кто проходил в Донецком и Измаильском пограничных отрядах.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что сегодня удалось освободить из плена 19 человек, попавших в плен с острова Змеиный и 10 защитников Мариуполя и из "Азовстали".