Зеленський підтвердив обмін полоненими з рф: додому повернулись 75 українців
Київ • УНН
У п'ятницю, 31 травня, Україна провела обмін полоненими з росією, і 75 українців повернулися додому. Це підтвердив президент Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна провела обмін полоненими з рф. Додому повернулось 75 українців, серед яких військові та четверо цивільних. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.
Деталі
І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі
Він також оприлюднив фото з обміну полоненим та вчергове подякував команді, яка працює над обмінами.
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Доповнення
Дещо раніше УНН повідомляв, що в росії заявили про черговий обмін з полоненими. Як заявили у москві, в обміні посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що затримка росії з проведенням обміну військовополоненими може бути пов'язана з проведенням так званих виборів, інавгурацій і кадрових перестановок в російській федерації.