росія тримає у полоні понад 400 українських жінок - Коордштаб
Київ • УНН
У російському полоні перебувають 403 українки, деякі з них зникли безвісти з 2014 року, вони перебувають у нелюдських умовах, їм відмовляють у доступі до Червоного Хреста, а Росія ігнорує заклики про їхнє звільнення.
Наразі у російському полоні перебувають 403 українські жінки. Доля деяких з них невідома з 2014 року. Про це пише УНН з посиланням на заяву Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Деталі
Зазначається, що серед полонених жінок - чимало незаконно утримуваних цивільних.
Також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти. На численні звернення із вимогою повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення
У відомстві додали, що умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими.
Зокрема, звільнені з полону жінки кажуть про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.
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Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у рф та на ТОТ налічують понад 100.
Українська сторона не раз пропонувала росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни
Доповнення
У Штабі підкреслили, що жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія продовжує обмежувати відвідування представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста українських військовополонених.