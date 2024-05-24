росія тримає у полоні понад 400 українських жінок - Коордштаб

ukenru
10:47 • 1482 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 11862 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 29221 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52797 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68422 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111766 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135692 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138731 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240101 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171151 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
37 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 40948 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 17788 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46256 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 24156 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 28520 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240101 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360970 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376386 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291827 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59923 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76556 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87962 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170567 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173139 перегляди
Актуальне
росія тримає у полоні понад 400 українських жінок - Коордштаб

росія тримає у полоні понад 400 українських жінок - Коордштаб

Київ • УНН

 • 19569 перегляди

У російському полоні перебувають 403 українки, деякі з них зникли безвісти з 2014 року, вони перебувають у нелюдських умовах, їм відмовляють у доступі до Червоного Хреста, а Росія ігнорує заклики про їхнє звільнення.

Наразі у російському полоні перебувають 403 українські жінки. Доля деяких з них невідома з 2014 року. Про це пише УНН з посиланням на заяву Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Деталі 

Зазначається, що серед полонених жінок - чимало незаконно утримуваних цивільних.

 Також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти. На численні звернення із вимогою повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення

- йдеться в заяві Координаційного штабу. 

У відомстві додали, що умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими.

Зокрема, звільнені  з полону жінки кажуть про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.

У Лубінця назвали категорію військовополонених, щодо якої найскладніше вести перемовини з рф16.04.24, 17:53 • 177074 перегляди

Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у рф та на ТОТ налічують понад 100. 

Українська сторона не раз пропонувала росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни

- наголошують в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. 

Доповнення

У Штабі підкреслили, що жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія продовжує обмежувати відвідування представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста українських військовополонених

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
mizhnarodnyi-komitet-chervonoho-khrestaМіжнародний комітет Червоного Хреста
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45