россия держит в плену более 400 украинских женщин - Коордштаб

Сейчас в российском плену находятся 403 украинские женщины. Судьба некоторых из них неизвестна с 2014 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Детали

Отмечается, что среди пленных женщин - немало незаконно удерживаемых гражданских.

Также есть женщины, судьба которых неизвестна с 2014 года, пропавшие без вести. На многочисленные обращения с требованием вернуть порабощенных женщин российская сторона отвечает молчанием и игнорирует все обращения - говорится в заявлении Координационного штаба.

В ведомстве добавили, что условия содержания украинских женщин в российской неволе не соответствуют Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В частности, освобожденные из плена женщины говорят об унижении, негуманных условиях содержания, недостаточном питании, невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь и связаться с родными.

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Также россияне продолжают запрещать представителям Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных и гражданских, которых в РФ и на ВОТ насчитывается более 100.

Украинская сторона не раз предлагала России освободить женщин в первую очередь, зато представители страны-агрессора занимаются манипуляциями, в частности обнародованием различных списков. Но за этим всем кроется нежелание продолжать обмены - отмечают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Дополнение

В Штабе подчеркнули, что женщины, равно как и тяжелораненые, тяжелобольные согласно международному гуманитарному праву должны быть освобождены из плена или репатриированы в нейтральные страны в первую очередь.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россия продолжает ограничивать посещение представителями Международного Комитета Красного Креста украинских военнопленных.