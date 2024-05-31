Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина провела обмен пленными рф. Домой вернулись 75 защитников Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали

И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских – все они уже на родной земле – рассказал Владимир Зеленский.

Он также обнародовал фото по обмену пленным и в очередной раз поблагодарил команду, работающую над обменами.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в России заявили об очередном обмене с пленными. Как учточнили в Москве, в обмене посредническое участие гуманитарного характера придали Объединенные Арабские Эмираты.