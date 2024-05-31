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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев

Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 10:25  •  3048 просмотра

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Украина провела обмен пленных с рф, в результате чего 75 украинцев вернулись домой, что подтвердил президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина провела обмен пленными рф. Домой вернулись 75 защитников Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства. 

Детали

И сегодня есть важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских – все они уже на родной земле

 – рассказал Владимир Зеленский. 

Он также обнародовал фото по обмену пленным и в очередной раз поблагодарил команду, работающую над обменами. 

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в России заявили об очередном обмене с пленными. Как учточнили в Москве, в обмене посредническое участие гуманитарного характера придали Объединенные Арабские Эмираты.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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