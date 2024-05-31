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Всі, хто повернувся сьогодні з російського полону, піддавалися тортурам - Лубінець

Всі, хто повернувся сьогодні з російського полону, піддавалися тортурам - Лубінець

Київ • УНН

 • 97645 перегляди

За словами Лубінця, усі, хто повернувся сьогодні з полону, повідомляють, що не бачили представників МКЧХ.

Всі, хто сьогодні повернулися з полону, всі розказували про тортури. Приблизно третина з них - це поранені і важкопоранені. Абсолютно всі втратили шалену кількість кілограм та потребують лікування і реабілітації. Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, передає УНН.

Взагалі всі, хто сьогодні повернулися, вони всі розказували нам про тортури. Полонені нам повідомили, що не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Приблизно третина - це поранені і важкопоранені. І абсолютно всі втратили шалену кількість кілограм. Всі в дуже поганому фізичному стані, всі потребують лікування і реабілітації. Про всіх ми можемо сказати, що психологічно всі стійкі і всі зраділи, коли побачили, що обмін відбувся 

- сказав Лубінець.

Також він розповів про історію представниці Національної поліції Мар'яни Чечелюк, яку утримували в полоні, катуючи її.

За тими даними, які ми отримали, її катували. Причому як фізично, так і морально. Її декілька разів привозили на обміни і потім повідомляли, що нібито Україна від неї відмовлялися і повертали її назад 

- додав Лубінець.

За його словами, росіяни незаконно утримували дівчину, адже згідно міжнародних конвенцій, вона є представниця Нацполіції, вона не є комбатантом.

Нагадаємо

Сьогодні, 31 травня, Україна провела обмін полоненими з росією, і 75 українців повернулися додому.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що серед звільнених сьогодні українців є 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська.

У ДПСУ зазначили, серед звільнених сьогодні прикордонників є ті, хто проходив в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах.

Також голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що сьогодні вдалось звільнити з полону 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний та 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі".

Павло Башинський

Павло Башинський

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