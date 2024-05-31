Всі, хто повернувся сьогодні з російського полону, піддавалися тортурам - Лубінець

Всі, хто сьогодні повернулися з полону, всі розказували про тортури. Приблизно третина з них - це поранені і важкопоранені. Абсолютно всі втратили шалену кількість кілограм та потребують лікування і реабілітації. Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, передає УНН.

Взагалі всі, хто сьогодні повернулися, вони всі розказували нам про тортури. Полонені нам повідомили, що не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Приблизно третина - це поранені і важкопоранені. І абсолютно всі втратили шалену кількість кілограм. Всі в дуже поганому фізичному стані, всі потребують лікування і реабілітації. Про всіх ми можемо сказати, що психологічно всі стійкі і всі зраділи, коли побачили, що обмін відбувся