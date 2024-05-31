Всі, хто повернувся сьогодні з російського полону, піддавалися тортурам - Лубінець
Київ • УНН
За словами Лубінця, усі, хто повернувся сьогодні з полону, повідомляють, що не бачили представників МКЧХ.
Всі, хто сьогодні повернулися з полону, всі розказували про тортури. Приблизно третина з них - це поранені і важкопоранені. Абсолютно всі втратили шалену кількість кілограм та потребують лікування і реабілітації. Про це в ефірі телемарафону заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, передає УНН.
Взагалі всі, хто сьогодні повернулися, вони всі розказували нам про тортури. Полонені нам повідомили, що не бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Приблизно третина - це поранені і важкопоранені. І абсолютно всі втратили шалену кількість кілограм. Всі в дуже поганому фізичному стані, всі потребують лікування і реабілітації. Про всіх ми можемо сказати, що психологічно всі стійкі і всі зраділи, коли побачили, що обмін відбувся
Також він розповів про історію представниці Національної поліції Мар'яни Чечелюк, яку утримували в полоні, катуючи її.
За тими даними, які ми отримали, її катували. Причому як фізично, так і морально. Її декілька разів привозили на обміни і потім повідомляли, що нібито Україна від неї відмовлялися і повертали її назад
За його словами, росіяни незаконно утримували дівчину, адже згідно міжнародних конвенцій, вона є представниця Нацполіції, вона не є комбатантом.
Нагадаємо
Сьогодні, 31 травня, Україна провела обмін полоненими з росією, і 75 українців повернулися додому.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що серед звільнених сьогодні українців є 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська.
У ДПСУ зазначили, серед звільнених сьогодні прикордонників є ті, хто проходив в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах.
Також голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що сьогодні вдалось звільнити з полону 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний та 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі".