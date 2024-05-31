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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

Все, кто вернулся сегодня из российского плена, подвергались пыткам - Лубинец

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 17:13  •  11177 просмотра

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По словам Лубинца, все, кто вернулся сегодня из плена, сообщают, что не видели представителей МККК.

Все, кто сегодня вернулись из плена, все рассказывали о пытках. Примерно треть из них - это раненые и тяжелораненые. Абсолютно все потеряли безумное количество килограмм и нуждаются в лечении и реабилитации. Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Вообще все, кто сегодня вернулись, они все рассказывали нам о пытках. Пленные нам сообщили, что не видели представителей Международного комитета Красного Креста. Примерно треть - это раненые и тяжелораненые. И абсолютно все потеряли бешеное количество килограмм. Все в очень плохом физическом состоянии, все нуждаются в лечении и реабилитации. Обо всех мы можем сказать, что психологически все устойчивы и все обрадовались, когда увидели, что обмен произошел 

- сказал Лубинец.

Также он рассказал об истории представительницы Национальной полиции Марьяны Чечелюк, которую удерживали в плену, пытая ее.

По тем данным, которые мы получили, ее пытали. Причем как физически, так и морально. Ее несколько раз привозили на обмены и потом сообщали, что якобы Украина от нее отказывались и возвращали ее обратно 

- добавил Лубинец.

По его словам, россияне незаконно удерживали девушку, ведь согласно международных конвенций, она является представительницей Нацполиции, она не является комбатантом.

Напомним

Сегодня, 31 мая, Украина провела обмен пленными с россией, и 75 украинцев вернулись домой.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что среди освобожденных сегодня украинцев есть 29 сотрудников МВД Украины: 21 нацгвардеец, 7 пограничников и полицейская.

В ГПСУ отметили, среди освобожденных сегодня пограничников есть те, кто проходил в Донецком и Измаильском пограничных отрядах.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что сегодня удалось освободить из плена 19 человек, попавших в плен с острова Змеиный и 10 защитников Мариуполя и из "Азовстали".

Павел Башинский

Павел Башинский

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