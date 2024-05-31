Звільнені нацгвардійці, прикордонники та цивільні: СБУ показали ексклюзивні кадри з останнього обміну полоненими
Київ • УНН
Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб. Серед них нацгвардійці, прикордонники, поліцейська та четверо цивільних. Також в СБУ показали ексклюзивні кадри з обміну полоненими.
Завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених Україна змогла повернути з російського полону 75 людей. про це заявили в СБУ, передає УНН.
Деталі
З полону звільнили ще 75 українців. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
У відомстві наголошують, що життя кожного українця – найвища цінність. Служба безпеки також оприлюднили ексклюзивні кадри з обміну полоненими, який відбувся 31 травня.
На сьогодні з російського полону вже звільнено 3210 українців - Лубінець31.05.24, 13:40 • 18815 переглядiв
Доповнення
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що серед звільнених сьогодні українців є 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська.
За його словами, серед повернутих - оборонці Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та 14 захисників Чорнобильської АЕС.
Як додали в ДПСУ, серед звільнених сьогодні прикордонників є ті, хто проходив в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах.
Також голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що сьогодні вдалось звільнити з полону 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний та 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна провела обмін полоненими з рф. Додому повернулось 75 українців, серед яких військові та четверо цивільних.