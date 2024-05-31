Освобожденные нацгвардейцы, пограничники и гражданские: СБУ показали эксклюзивные кадры из последнего обмена пленными

Благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных Украина смогла вернуть из российского плена 75 человек. об этом заявили в СБУ, передает УНН.

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Из плена освободили еще 75 украинцев. Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что жизнь каждого украинца – самая высокая ценность. Служба безопасности также обнародовали эксклюзивные кадры по обмену пленными, который состоялся 31 мая.

На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец

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Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что среди освобожденных сегодня украинцев есть 29 сотрудников МВД Украины: 21 нацгвардеец, 7 пограничников и полицейская.

По его словам, среди возвращенных - защитники Мариуполя, змеиного, Гостомеля и 14 защитников Чернобыльской АЭС.

Как добавили в ГПтСУ, среди освобожденных сегодня пограничников есть те, кто проходил в Донецком и Измаильском пограничных отрядах.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что сегодня удалось освободить из плена 19 человек, попавших в плен с острова Змеиный и 10 защитников Мариуполя и из "Азовстали".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина провела обмен пленными с рф. Домой вернулись 75 украинцев, среди которых военные и четверо гражданских.