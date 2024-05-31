На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец
Киев • УНН
По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на сегодняшний день из российского плена освобождены 3210 украинцев.
Всего на сегодня уже освобождено из российского плена 3210 украинцев. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
"3210 украинцев дома! Сегодня счастливые Известия получат 75 семей! Слава Украине! Героям Слава!",- написал Лубинец в Telegram.
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В пятницу, 31 мая, Украина провела обмен пленными с россией, и 75 украинцев вернулись домой. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.
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