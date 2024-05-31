На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец

"Делает участие для Китая сложным": Пекин заявил, что договоренности по Саммиту мира в Швейцарии не соответствуют его запросам

Соглашения о мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце все еще далеки от запросов Китая и общих ожиданий международного сообщества, что затрудняет участие Китая, говорят в Пекине.