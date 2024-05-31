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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец

На сегодня из российского плена уже освобождены 3210 украинцев - Лубинец

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 10:40  •  11095 просмотра

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По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на сегодняшний день из российского плена освобождены 3210 украинцев.

Всего на сегодня уже освобождено из российского плена 3210 украинцев. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН

"3210 украинцев дома! Сегодня счастливые Известия получат 75 семей! Слава Украине! Героям Слава!",- написал Лубинец в Telegram. 

Дополнение

В пятницу, 31 мая, Украина провела обмен пленными с россией, и 75 украинцев вернулись домой. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
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