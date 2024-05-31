На сьогодні з російського полону вже звільнено 3210 українців - Лубінець
Київ • УНН
За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, на сьогоднішній день з російського полону звільнено 3210 українців.
Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3210 українців. Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
"3210 українців удома! Сьогодні щасливі звістки отримають 75 родин! Слава Україні! Героям Слава!", - написав Лубінець у Telegram.
Доповнення
У п'ятницю, 31 травня, Україна провела обмін полоненими з росією, і 75 українців повернулися додому. Це підтвердив президент Володимир Зеленський.