У Чорному морі перебуває один ворожий російський корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні
Київ • УНН
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, що не є носієм "Калібрів". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному - один носій крилатих ракет "Калібр".
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, що не є носієм "Калібрів". Про це йдеться в оперативній інформації ВМС ЗСУ станом на 06:00 24.09.2024, пише УНН.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Зазначається, що в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Крім того, за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
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