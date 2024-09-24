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У Чорному морі перебуває один ворожий російський корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні

У Чорному морі перебуває один ворожий російський корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні

Київ • УНН

 • 55425 перегляди

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, що не є носієм "Калібрів". В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному - один носій крилатих ракет "Калібр".

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, що не є носієм "Калібрів". Про це йдеться в оперативній інформації ВМС ЗСУ станом на 06:00 24.09.2024, пише УНН.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Image

Крім того, за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Справжній форпост у Чорному морі: прикордонники показали, який вигляд сьогодні має острів Зміїний20.09.24, 15:57 • 14421 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
ostriv-zmiinyi-ukrainaОстрів Зміїний (Україна)
azovske-moreАзовське море
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
chorne-moreЧорне море
bosforБосфор

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