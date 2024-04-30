Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби

Сьогодні у День прикордонника України міністр внутрішніх справ оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах. Наразі в Україні є вже дві бригади, які сформовані прикордонниками - бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста". Про це Клименко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах - повідомив Клименко.

Він нагадав, що сьогодні відзначається День прикордонника України - професійне свято тих, хто віддано захищає та обороняє наш державний кордон.

"Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку. Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини — лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України", - додав Клименко.

Він подякував прикордонникам за професіоналізм та витримку, чесність та бойову впертість, за віру в Україну та боротьбу за неї.

Нагадаємо

Сьогодні, 30 квітня, в Україні відзначається День прикордонника. Подія була започаткована у 2018 році на честь того, що у 1918 році війська УНР в результаті контрнаступу вийшли на кордон молодої української держави.